Anabel Alonso y otros artistas lanzan un vídeo contra Vox: «No te dejan beber agua o dar un beso»

Las alarmas se han disparado entre los artistas de izquierdas desde que hace unas semanas se cancelasen algunas obras de teatro de Virginia Woolf y de Alberto Conejero en Madrid y en Castilla y León. Ambas localidades están dirigidas por gobiernos locales del PP y Vox. Agrupados en torno al movimiento Stop Censura, actores como Anabel Alonso, Berta Ojea o Francesa Piñón han lanzado un vídeo donde, sin citar a Vox o al PP, imaginan un mundo en el que no se va a poder «beber agua, dar un beso, pintar, caminar, leer o imaginar».

El movimiento Stop Censura lleva semanas inundando las redes sociales con sus mensajes en contra de la cancelación de algunas obras de teatro. A él se han unido figuras como Juan Diego Botto, Alba Flores o el ministro de Cultura, Miquel Iceta. Ahora, la última reivindicación, es un vídeo en el cual diferentes actores «imaginan» cómo sería la vida si los gobiernos continuasen censurando las obras de teatro.

En el vídeo se puede observar a diferentes actores y actrices lanzando suposiciones sobre cómo sería el futuro sin el mundo de la cultura. El texto dice lo siguiente: «Imagina que los cines están cerrados. Imagina que no te dejan pasear. Imagina que no te dejan leer. Imagina que no te dejan beber agua. Imaginan que no hay exposiciones. Imagina que no te dejan dar un beso. Imagina que no te dejan sonreír. Imagina que no te dejan bailar. Imagina que no te dejan vestirte como quieras. Imagina que no te dejan caminar. Imagina que no te dejan usar sombrero. Imagina que no te dejan pintar. Imagina que un día no te dejan imaginar, que no te dejan pensar, que no te dejan sentir, no te dejan querer, no te dejan ser, no te dejan ser tú, imagina… Que construimos un mundo más libre y más justo. Los derechos culturales son derechos humanos fundamentales».

Las redes sociales responden

Poco ha tardado el vídeo en hacerse viral en las redes sociales, y muchos son los usuarios que han criticado el mensaje en publicaciones como esta: «Imagina el miedo a perder sus privilegios pagados con tus impuestos que tienen que tener los chiringuiteros para prestarse a hacer el ridículo de esta manera. Sólo por ver esto merece la pena tener que ir a votar el día de más calor del año».

Aunque también son muchos los que apoyan el movimiento Stop Censura, entre ellos el PSOE, que también compartía el vídeo en sus redes sociales.

Un vídeo que, aunque no lo especifique, está cargado de contenido político. Y que sale a la luz sólo dos días antes de las próximas elecciones generales del 23 de julio.