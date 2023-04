Pedro Sánchez no acudirá este lunes a la entrega del Premio Cervantes, que recibirá el poeta venezolano Rafael Cadenas, delegando en el ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, la representación gubernamental, a un acto al que sí acudirá Felipe VI, como es tradición en la entrega del máximo galardón de las letras españolas. Sánchez suma así otro desplante al Rey, además de firmar un decreto de representación para que la autoridad que sigue al monarca en el acto no sea la presidenta de la Comunidad de Madrid sino un ministro, relegando así a Isabel Díaz Ayuso en favor de Iceta.

Es la primera vez en la historia de la democracia que un presidente del Gobierno se ausenta en la entrega del Premio Cervantes, el galardón más prestigioso de la literatura en español, que reúne a las máximas autoridades de la cultura y la política.

El Premio Cervantes recae este año en el poeta venezolano Rafael Cadenas, que recibirá el premio de manos de Felipe VI en el acto tradicional en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares. El escritor, de 93 años de edad, confirmó la semana pasada su presencia en España y ha hecho ya acto de presencia en el habitual encuentro con la prensa dentro de los actos cervantinos. De hecho, ironizó sobre su actual estado de salud -tiene 93 años-, al afirmar que «siempre es preferible recibir un premio cuando uno está en buenas condiciones físicas».

«El Cervantes ha llegado en mi vejez, pero también figuraba desde hace varios años como candidato. A estas alturas de mi vida me cuesta viajar», reconocía el poeta venezolano, bromeando también con su llegada al aeropuerto Adolfo Suárez-Barajas, en Madrid, en el que ya había estado hace años.

«Es inmenso, me ha impresionado, pero es que cuando viajaba con mi esposa no me parecía tan grande, lo han ampliado mucho. No sé cuántas veces me pasearon en silla de ruedas cuando llegamos», comentó con humor.

En cualquier caso, remarcó que su intención para los próximos meses es «seguir escribiendo» y ya contempla la publicación de material inédito. «Lamento que haya mucho material de hace 40 años que no se publicó y se quedó en las carpetas: más allá de su valor, es necesario conservarlo así porque sueltas se pierden», ha remarcado.

También el pasado jueves participó en la Lectura Continuada del Quijote, que cumplía su vigesimoséptima edición, como lector de las primeras líneas de esta obra. Pese a que habitualmente, la semana previa a la concesión del premio cuenta con una serie de actos en los que participa el galardonado, este año se han cambiado a la semana posterior a la entrega.

Así, el propio Cadenas estará este martes en el tradicional almuerzo que los Reyes Felipe VI y Letizia ofrecen habitualmente en el Palacio Real de Madrid, además de dejar ese mismo día su legado en la Caja de las Letras del Instituto Cervantes. Además, este viernes mantendrá una charla con alumnos de la Universidad Complutense en la Bilbioteca Histórica de Marqués de Valdecilla.

Cambio de fecha

Este año habrá otra variante dentro de lo habitual, puesto que el premio se entrega finalmente este lunes 24 de abril en lugar del 23. La entrega del Premio Cervantes se celebra todos los años el 23 de abril, coincidiendo con la fecha de la muerte del escritor Miguel de Cervantes, y únicamente hasta ahora no se pudo celebrar en esa fecha en el año 2020 y 2021, debido a la pandemia de coronavirus.