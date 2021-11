«La aristocracia sindical de Telemadrid tiene secuestrada la voz de los trabajadores». Lo ha afirmado en Hoy Responde de OKDIARIO, la vicesecretaria de Comunicación del PP de Madrid y diputada en la Asamblea, Almudena Negro. Radio Televisión Madrid cumple 10 años sin elecciones sindicales. «Es un escándalo político -dice- único en Europa. No debe de haber ninguna otra empresa en Europa donde no se permita votar a los trabajadores durante 10 años». Almudena Negro acusa a Comisiones Obreras, UGT y CGT, «pero especialmente a Comisiones Obreras», de no convocar elecciones sindicales «porque no les da la gana». «Han ido poniendo excusas. La última que leímos fue que no las convocaban porque había una pandemia… como si la pandemia llevara 10 años».

Almudena Negro les llama «aristocracia sindical» y cree que los miembros del actual Comité de Empresa (elegido hace una década) no convocan las elecciones porque defienden -dice- «intereses y privilegios personales». «Hay un señor [liberado sindical] -cuenta- al que llaman el OVNI en Telemadrid, que lleva 25 años sin pisar la casa. Si hay elecciones, igual se tiene que poner a trabajar».

Recuerda Almudena Negro que en aquellas últimas elecciones sindicales de hace diez años, Telemadrid tenía más de 1.000 trabajadores y ahora tiene 500: «Claro. Eso supone un número menor de delegados y representantes sindicales. Y, además, en Telemadrid hay ya un nuevo sindicato, que en TVE creo que ya es el segundo, que es el Sindicato Independiente».

Apunta Almudena Negro a Comisiones Obreras y al presidente del Comité de Empresa, Luis Lombardo, «que es el que maneja el cotarro». Recuerda que CCOO le ha ascendido a responsable de Comunicación regional: «Deberían decirle… Oye, cumple con la democracia en tu empresa». «Lombardo ha dicho que va a convocar elecciones el año que viene, pero yo no me lo creo», señala. «El otro día en la Comisión de RTVM en la Asamblea leí un escrito suyo de 2017 diciendo… vamos a convocar elecciones inminentemente… y han pasado cuatro años. El año pasado también nos lo dijo a nosotros en una reunión. Yo no creo en las promesas del señor Lombardo porque las ha incumplido sistemáticamente». Y concluye: «Lombardo es como Fernando Simón, que decía una cosa y pasaba lo contrario. No me creo nada del señor Lombardo».

«¿Cómo es posible -se pregunta- que secuestren así la voz de los trabajadores y que la izquierda en la Asamblea se ponga de perfil?…», se pregunta. «La médico y madre [en referencia a Mónica García], que nos da lecciones de democracia, o Juan Lobato que habla también de democracia, se ponen de perfil cuando se lo recuerdo».

Para Almudena Negro «ha sido un acierto el cambio en la dirección de Telemadrid» (José Antonio Sánchez sustituyó a José Pablo López en julio). «La audiencia está mejorando -afirma- aunque a mí no me gusta hablar de audiencias porque creo en la rentabilidad social de las televisiones públicas». Le recordamos que la presidenta Ayuso dijo [en referencia a la anterior dirección de López] que una televisión pública sin audiencia no tenía sentido. Almudena Negro no cree que sean términos incompatibles: «Yo creo que el objetivo de una televisión pública autonómica, con la fragmentación que hay en los medios, con la disminución de la publicidad, es llegar allí donde no llegan las otras televisiones. Es la vertebración territorial. Y si haces bien el servicio público la audiencia va a venir, como ya está llegando».

Destaca de los primeros 100 días de José Antonio Sánchez al frente de Telemadrid que «se está contando con los profesionales de la casa». «La gente que está asumiendo la responsabilidad dentro de Radio Televisión Madrid es la gente de la casa y eso es una buena noticia», señala. También «que el deporte base haya vuelto a Telemadrid, porque ha estado desaparecido de la parrilla en los últimos dos años» y que se haya nombrado un jefe de Cultura: «Teníamos una televisión pública, cuya misión es ayudar a la vertebración territorial de la Comunidad de Madrid, que no tenía jefe de Cultura».

Niega que quieran hacer de Telemadrid un órgano de propaganda, como repiten los partidos y los sindicatos de izquierda. «Queremos libertad para Telemadrid», dice Almudena Negro, «y por eso queremos que voten sus trabajadores. Ellos buscan siempre excusas para desviar la atención y cargar, de paso, contra el Partido Popular. Así, mientras tanto, siguen teniendo secuestrada la voz de los trabajadores».

Le preguntamos por la anterior dirección de José Pablo López: «¿Había pluralidad informativa?». «Yo sólo sé, por ejemplo, que a Alfonso Serrano, portavoz del Grupo Popular en la Asamblea, no le invitaban. Y era el portavoz del partido del Gobierno. Y no nos llamaban. No sé si estaban vetados o censurados. Sólo sé que no nos llamaban. Y ahora se está llamando a todo el mundo. He visto a Mónica García en Telemadrid, a Hana Jalloul… Ahora seguro que veremos a Juan Lobato. Yo, ahora, veo a todos los grupos políticos en Telemadrid. Y eso es lo legítimo porque las voces políticas tienen que estar representadas todas».

Dice Almudena Negro que la anterior dirección de López «había declarado de una forma extraña la guerra a la presidenta Ayuso». Le preguntamos si eso era -en su opinión- para aparentar mayor independencia sabiendo -como sabía- José Pablo López que contaba con el apoyo del entonces vicepresidente Aguado y de los partidos de la izquierda y la extrema izquierda en la Asamblea. Responde que «todo lo que ha sucedido en estos dos últimos años en Telemadrid ha sido muy extraño». Y remata: «Yo creo que la anterior dirección [por López] había decidido que Ignacio Aguado iba a ser presidente de la Comunidad. Se equivocó».