Alfonso Serrano: «Hay que explorar todas las vías posibles para ilegalizar a Bildu»

El secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, ha declarado en una entrevista a Hoy Responde de OKDIARIO que «hay que explorar todas las vías posibles para ilegalizar a Bildu». Para el número dos de Isabel Díaz Ayuso, está claro que Bildu es ETA y que «se ríe en la cara de todos los españoles y de las víctimas»: «Nos decían que no tenía nada que ver Bildu con ETA. Pues para no tener nada que ver, llevan 44 terroristas en sus listas».

Alfonso Serrano destaca la «ignominia» que supone que el Gobierno de España dependa de ellos. Tras la intervención de Pedro Sánchez en el Congreso, el miércoles, hablando de la «equivocación» de Bildu colocando a los terroristas, Serrano tiene claro que «Sánchez intenta ahora que Bildu no se enfade mucho para pactar con ellos tras el 28M». Prevé que lo veremos en el País Vasco y en Navarra y lamenta que, en Madrid, ante todo esto, «Juan Lobato dé la callada por respuesta». «Sánchez merece que lo echemos cuanto antes», dice al recordar la «indecencia» que supone decir que el PP quería que ETA siguiera matando.

En la entrevista, Alfonso Serrano afirma, también, que «sería sanísimo para la democracia española que Podemos desapareciera de la vida pública». Responde así al preguntarle por la campaña de acoso y señalamiento de Alejandra Jacinto y la ministra Ione Belarra al hermano de Isabel Díaz Ayuso usando camisetas con su imagen. «Están desesperados y atacan traspasando todas las líneas. No vamos a dedicarles ni un minuto porque nosotros huimos de la política tóxica que representa esta izquierda».

Alfonso Serrano comenta, además, la escena de Irene Montero ante una señora mayor en Valencia que le preguntaba por su casoplón: «Demuestra su altivez, chulería y prepotencia de quienes venían a la política a representar a la gente y lo que han hecho ha sido usarla para enriquecerse, como la propia Irene Montero». Dice que, por una vez, está de acuerdo con ella: «Ella puede hacer con su casa lo que quiera y comprarse la vivienda que le dé la gana. Y celebro que cobrara esa herencia en Madrid beneficiándose de la reducción del impuesto de sucesiones y donaciones aprobada por el PP y que ella critica. El problema es que Irene Montero no está de acuerdo con Irene Montero y la pregunta es: ¿Por qué impulsan desde el Gobierno una legislación de vivienda para que la gente con sus viviendas no pueda hacer también lo que le dé la gana? Porque Irene Montero lo que dice es que ella con su dinero y su casa hace lo que le da la gana, pero que los demás tenemos que hacer lo que le dé la gana a ella».

Para Alfonso Serrano, el anuncio de Belarra de un cambio en el Código Penal para meter en la cárcel a los miembros de la empresa Desokupa es una muestra más de un Gobierno «que se pone del lado del okupa frente al propietario y que legisla contra personas y adversarios».

El número dos de Ayuso rechaza el argumento que usa ahora la izquierda política y mediática para rebajar la importancia del problema de la okupación. En TVE, hace pocos días y bajo un rótulo que ponía «Okupación: ¿Un problema real?», el periodista Javier Ruiz comparaba los 17.000 casos registrados de «supuesta okupación» (decía) con el stock de 26 millones de viviendas que hay en España para afirmar: «Es el 0,07%. Es la nada. Es una alarma absolutamente desproporcionada». Alfonso Serrano se pregunta: «Y si dijéramos que el porcentaje de agresiones a mujeres sobre el total de mujeres que hay en España es también es mínimo, ¿qué dirían? Lo que no puede haber es ni una agresión a una mujer ni una okupación ilegal».

Para Alfonso Serrano, «frente al progreso, la izquierda nos propone el intervencionismo en todo y volver a la Unión Soviética». Es -señala- lo que cuentan muchos ciudadanos llegados a Madrid desde Hispanoamérica: «Muchos nos dicen ‘esto que está empezando a ocurrir en España es por lo que yo abandoné mi país’».

Por ello, cree Alfonso Serrano que es vital que el 28M sea «el comienzo del fin del sanchismo» si no queremos -afirma- «que, ganando en diciembre la izquierda, nos empiecen a cambiar la historia como en esos países». Para Serrano, llegados a este punto, el riesgo de involución histórica de España si ganan Sánchez y Frankenstein en diciembre es muy real.

Alfonso Serrano apela al voto útil del centroderecha para que ninguno se pierda el 28M. Dice que «todo lo que no sea votar al PP en muchos municipios y comunidades autónomas supondrá que gobierne o siga gobernando la izquierda». Pide al votante que medite su voto, por ejemplo, a Ciudadanos, «que no va a tener representación en ninguno de los sitios que hemos analizado». Y pide a los madrileños que le den una mayoría suficiente a Ayuso para tener las manos libres. Recuerda la «irresponsabilidad» de Vox «votando junto a la izquierda» y tumbando presupuestos y reformas económicas: «Con las cosas del comer no deberían jugar». Reprocha a los de Rocío Monasterio que estén «más preocupados en criticar al PP que a la izquierda» y reitera que «en Madrid, Ayuso y sus candidatos municipales son el mejor antídoto contra este virus que es la izquierda española».