Agustín Conde, diputado del PP, sobre defensa y seguridad: «La educación frena al populismo»

El Congreso de los Diputados acogió este lunes 20 de abril una jornada formativa centrada en defensa, seguridad y funcionamiento parlamentario, organizada por la asociación Libertad Sin Ira e impartida por el ex secretario de Estado de Defensa y actual diputado del Partido Popular en el Congreso, Agustín Conde Bajén.

Las claves del Congreso por dentro

Durante la formación, Conde abordó en primer lugar el funcionamiento interno del Congreso, enfocándose en el papel de la Mesa, órgano con capacidad para ordenar y admitir iniciativas parlamentarias, y de la Junta de Portavoces, responsable de articular el desarrollo de la actividad política en la Cámara. Asimismo, explicó el recorrido de las iniciativas legislativas, desde su publicación en el Boletín Oficial del Estado como reales decretos-ley hasta su posterior convalidación o tramitación como proyectos de ley, donde el Congreso puede introducir enmiendas.

El diputado popular profundizó en la arquitectura parlamentaria de la XV Legislatura, que actualmente se vertebra en torno a un complejo sistema de comisiones, compuesto por 23 comisiones permanentes legislativas encargadas de la tramitación de proyectos de ley según áreas ministeriales y 6 permanentes no legislativas, dedicadas a asuntos internos y de control. A estas se suman 8 comisiones mixtas, en las que diputados y senadores abordan de forma conjunta materias estratégicas como la Seguridad Nacional, RTVE o la relación con el Defensor del Pueblo. En el ámbito de la fiscalización extraordinaria, cobran especial relevancia las comisiones de investigación activas, centradas actualmente en el análisis de la gestión de la DANA, las causas del apagón de 2025, el esclarecimiento de los atentados de Cambrils de 2017 y las presuntas irregularidades en contratos sanitarios.

Una «crisis seria del parlamentarismo»

En este contexto, Conde subrayó las tres funciones esenciales del Parlamento: la legislativa, la presupuestaria y la de control al Gobierno, alertando además de lo que calificó como una «crisis seria del parlamentarismo» en España. En materia económica, explicó el funcionamiento de los Presupuestos Generales del Estado, vigentes en la actualidad desde 2023, y destacó la capacidad del Ejecutivo para redistribuir partidas dentro de cada sección a través de la Ley General Presupuestaria. Según señaló, esta flexibilidad ha permitido, especialmente tras la pandemia, impulsar un incremento significativo del gasto en defensa, incluyendo planes de rearme y modernización financiados en parte mediante reasignaciones presupuestarias.

El Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas

En cuanto a la estructura del Ministerio de Defensa, Conde detalló su organización interna: desde el secretario de Estado de Defensa, responsable de la gestión presupuestaria y la política de armamento, hasta el jefe del Estado Mayor de la Defensa, encargado del mando operativo de las Fuerzas Armadas. También explicó el papel del Centro Nacional de Inteligencia, organismo autónomo dependiente del ministerio, cuya función es la recopilación y análisis de información estratégica para la toma de decisiones.

En el ámbito de la defensa nacional, se analizó la estructura de las Fuerzas Armadas, integradas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire y del Espacio, subrayando su papel constitucional como garante de la soberanía. Durante la sesión, se hizo hincapié en la gestión de una plantilla que supera los 120.000 soldados y 20.000 funcionarios, abordando los límites legales y las recientes políticas de mejora salarial del sector. Resultó especialmente relevante la aclaración sobre la denominación del Ejército del Aire y del Espacio, puntualizando que el añadido «del espacio» responde a una orden ministerial, pero que, a efectos prácticos y operativos, este cuerpo no ostenta competencias efectivas en el ámbito espacial, las cuales recaen en otros organismos de seguridad y coordinación internacional.

El paradigma de la defensa nacional

Desde una perspectiva estratégica, Conde analizó la evolución de la política de defensa en España, desde el final de la Guerra Fría y los denominados «Plan META» y «Plan NORTE» hasta los actuales planes de arquitectura defensiva. Señaló cómo la percepción de amenazas ha cambiado en las últimas décadas, mencionando ejemplos como la verificación internacional de capacidades militares o la reducción del gasto tras la caída del bloque soviético.

En el plano tecnológico y operativo, puso el foco en la modernización de las capacidades militares, con especial atención al desarrollo de sistemas como los drones que, según afirmó, han transformado el modo de hacer la guerra, y a la aviación de combate. En este sentido, destacó proyectos europeos como el Eurofighter y la necesidad de incorporar aeronaves de última generación como el F-35 para reforzar la aviación embarcada y la capacidad operativa de la Armada.

Asimismo, abordó el papel de España en el marco internacional, especialmente dentro de la OTAN, subrayando la importancia de la disuasión como voluntad de fuerza militar y elemento clave de la seguridad colectiva. También hizo referencia a desafíos geopolíticos concretos, como la situación de Ceuta y Melilla, y al impacto de las nuevas amenazas compartidas en el diseño de la estrategia nacional.

La sesión concluyó con una reflexión sobre la importancia del conocimiento por parte de los jóvenes de los asuntos públicos y la formación cívica, defendiendo que «el mayor enemigo del populismo es la educación» y que una ciudadanía informada es esencial para la solidez democrática.