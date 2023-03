El diputado navarro Carlos García Adanero ha dado un repaso este martes al PSOE y Podemos ante el Pleno del Congreso por la propuesta de reforma a la ley del sólo sí es sí: «La verdad es que viéndola parece que esta ley la ha aprobado no sé quién. Que la aprobó su Gobierno», ha recordado García Adanero a Pedro Sánchez. «Bienvenida sea la rectificación. Pero, esto es un escándalo. Y si tan hartos están de Podemos, ¿qué hacen en el Gobierno? Porque alguien tendrá que asumir responsabilidades. ¿Qué pasa que aquí? Hay 700 víctimas que están viendo cómo están reduciendo las penas. Ustedes reconocen que esas personas son víctimas. Hay agresores [sexuales] que antes estaban en la cárcel, que ahora están en las calles, creando un problema desde luego a todas las mujeres que pueden sentirse en peligro», ha subrayado García Adanero.

«Y se les avisó, se les avisó que iba a pasar lo que ha pasado. Se les avisó con informes y se les avisó en sede parlamentaria. Y ustedes no hicieron ni caso. No sólo no hicieron ni caso, sino que aplaudieron con más fuerza que con la que han aplaudido hoy en la rectificación», ha recordado el diputado navarro sobre los movimientos del Partido Socialista y Podemos en contra de las advertencias de juristas y técnicos sobre el fiasco que iba a ser la ley de la ministra de Igualdad Irene Montero.

«¿Y por qué han rectificado? Han rectificado porque socialmente esto ha sido un escándalo. Ustedes quisieron silenciar cada sentencia que rebajaba las penas a los agresores [sexuales]. Las han querido silenciar y como no han podido, no han tenido más remedio que venir aquí a rectificar», ha desvelado Adanero sobre lo que cree que son las verdaderas motivaciones del PSOE y Podemos.

«Y ustedes dicen con voz y con buenas palabras que alguna rectificación habrá que hacer. Y Podemos dice que está bien la ley. Y ustedes dicen que hay que rectificar esa ley, que Sánchez dijo que era una ley maravillosa», ha relatado el diputado navarro sobre las incongruencias del PSOE y Podemos.

«Entonces, ¿aquí quién asume la responsabilidad?, ¿Nadie? Este Gobierno con 700 sentencias que se han rectificado, con 70 agresores sexuales más en la calle, y ¿nadie dice nada? Sólo vale con votar aquí que sí a la toma en consideración. ¿Y ya está solucionado el tema?», se ha preguntado durante su intervención. «Aquí alguien tiene que asumir responsabilidades. O lo asume el Gobierno haciendo dimitir a la parte de Podemos o lo asume Podemos con coherencia yéndose del Gobierno. Lo que no puede ser es que esto salga adelante con Podemos en contra, con ustedes a favor [PSOE], y todo el mundo siga en el puesto», ha remachado.