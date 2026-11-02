Accidente de tren en Toledo, en directo: número de muertos, heridos, última hora de Óscar Puente y de las investigaciones hoy
Sigue en directo la última hora del accidente de tren en Urda (Toledo) que ha dejado decenas de muertos y heridos
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Hoy lunes, 2 de noviembre, España afronta el sexto día tras el accidente ferroviario en Urda (Toledo) por una fuerte colisión entre dos trenes de Alta Velocidad, un Renfe y un Iryo. Esta tragedia se ha cobrado la vida de al menos 69 personas, otras 41 siguen hospitalizadas, y ya es uno de los accidentes ferroviarios más mortíferos de la historia de España.
Tras los tres días de luto oficial en todo el país, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, retoma hoy su agenda oficial y participará a las 11:00 horas en Barcelona en el Foro World in Progress Barcelona 2026, en el que será su primer acto oficial tras el accidente. El jefe del Ejecutivo abrirá las jornadas con una ponencia titulada ‘Repensar Europa’, en la que abordará el nuevo rol estratégico de la Unión Europea.
Además, el Consejo de Ministros aprobará este martes un real decreto de ayudas a las víctimas del accidente ferroviario de Urda. Asimismo, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, entregará un informe al Gobierno para explicar el accidente.
Según confirman fuentes de Moncloa, el propio ministro comparecerá en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros para dar cuenta del informe y de las ayudas. En cuanto al real decreto, desde Moncloa aseguran que su aprobación se hará «como sucede en otras tragedias».
Más tarde, el ministro comparecerá también el próximo martes ante la Diputación Permanente para ofrecer los datos del accidente de los que dispone.
En cuanto a las ayudas, tras el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) el Gobierno aprobó un total de 136 solicitudes de indemnizaciones a víctimas y familiares de fallecidos. El procedimiento preveía una ayuda directa y no reembolsable en los supuestos de lesiones y fallecimiento, así como un anticipo de las indemnizaciones por responsabilidad civil.
Por otro lado, el Partido Popular se personará en la causa judicial por el accidente ferroviario de Urda (Toledo) para que se investiguen los hechos hasta el final y se depuren las responsabilidades que correspondan, según ha anunciado este domingo la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Alma Ezcurra, en un vídeo remitido por la formación.
«Queremos que se investigue hasta el final, que se conozca toda la verdad y que nadie eluda las responsabilidades que le correspondan», ha afirmado Ezcurra, quien ha sostenido que lo ocurrido en Urda «no puede explicarse simplemente como un accidente».
El anuncio del PP se suma al realizado también este domingo por el líder de Vox, Santiago Abascal, quien también ha avanzado que su partido se personará como acusación popular en la causa.
La portavoz del PP ha atribuido la tragedia a «años de mala gestión, de advertencias desoídas, de decisiones equivocadas» que, a su juicio, el Gobierno y el Ministerio de Transportes deberán explicar.
Identificadas 66 de las 69 personas fallecidas en el siniestro de Urda
Las labores para la identificación de la totalidad de las personas fallecidas en el accidente ferroviario ocurrido en Urda (Toledo), que se están realizando de manera continua desde el pasado miércoles en el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Toledo y Ciudad Real, han permitido identificar ya a 66 de las 69 personas fallecidas, informa el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha en un comunicado.
El balance provisional en este momento sigue siendo de 69 personas fallecidas. Las identificaciones realizadas hasta este momento corresponden a todas las víctimas mortales del siniestro ferroviario con nacionalidad española (54 personas), y 12 corresponden a ciudadanos extranjeros (1 de nacionalidad argentina, 1 de nacionalidad canadiense, 1 de nacionalidad checa, 4 de nacionalidad estadounidense, 1 de nacionalidad francesa, 1 de nacionalidad japonesa, 1 de nacionalidad mexicana, 1 de nacionalidad portuguesa y 1 de nacionalidad tunecina).
Se espera que en las próximas horas se puedan identificar al resto de personas fallecidas, las tres que restan, que serían de nacionalidad extranjera.
El PP reinicia la campaña con el foco en la gestión y un discurso más duro contra Sánchez
El Partido Popular celebra este lunes su último Comité Ejecutivo Nacional (CEN) antes de las elecciones generales del 29-N, un encuentro presidido por Alberto Núñez Feijóo y al que asistirán los barones autonómicos y miembros de la dirección del candidato a la presidencia.
La sede del partido en la calle Génova será el lugar donde este lunes, a las 11:30, el PP celebre el encuentro del máximo órgano entre congresos, que tiene el objetivo de marcar un reinicio de la precampaña, después de que fuera pausada por el accidente ferroviario de Urda (Toledo) del miércoles pasado.
El domingo, el PP informaba de que se va a personar en la causa del accidente ferroviario que ha dejado 69 muertos y decenas de heridos, para que se investigue «hasta el final» y no se eluda ninguna responsabilidad.
El Gobierno aprobará el martes ayudas para víctimas de Urda y Puente entregará un informe sobre el accidente
El Consejo de Ministros aprobará este martes un real decreto de ayudas a las víctimas del accidente ferroviario de Urda. Asimismo, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, entregará un informe al Gobierno para explicar el accidente.
Según confirman fuentes de Moncloa, el propio ministro comparecerá en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros para dar cuenta del informe y de las ayudas. En cuanto al real decreto, desde Moncloa aseguran que su aprobación se hará «como sucede en otras tragedias».
Sánchez retoma hoy su agenda tras el accidente de trenes
Buenos días. Este lunes, 2 de noviembre, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, participará en Barcelona en el Foro World in Progress Barcelona 2026, en el que será su primer acto oficial tras el accidente ferroviario del miércoles en Urda (Toledo).
Siguen los trabajos en Urda, donde se ha iniciado el traslado de los vagones siniestrados
La Guardia Civil mantiene activo el dispositivo desplegado en la zona cero del accidente ferroviario de Urda (Toledo), donde se han iniciado las labores de traslado de los vagones siniestrados a una zona segura, con el fin de facilitar la continuación de los trabajos de búsqueda, observación y localización de posibles restos biológicos.
El dispositivo está integrado por efectivos del servicio cinológico, unidades de drones y contradrones del servicio aéreo, Policía Judicial, Agrupación de Reserva y Seguridad (ARS) y unidades de seguridad ciudadana, que se encargan de garantizar la vigilancia, el control y la protección del perímetro, han informado fuentes del Instituto Armado.