Accidente de tren en Toledo, en directo: número de muertos, heridos, última hora de Óscar Puente y de las investigaciones hoy

Hoy lunes, 2 de noviembre, España afronta el sexto día tras el accidente ferroviario en Urda (Toledo) por una fuerte colisión entre dos trenes de Alta Velocidad, un Renfe y un Iryo. Esta tragedia se ha cobrado la vida de al menos 69 personas, otras 41 siguen hospitalizadas, y ya es uno de los accidentes ferroviarios más mortíferos de la historia de España.

Tras los tres días de luto oficial en todo el país, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, retoma hoy su agenda oficial y participará a las 11:00 horas en Barcelona en el Foro World in Progress Barcelona 2026, en el que será su primer acto oficial tras el accidente. El jefe del Ejecutivo abrirá las jornadas con una ponencia titulada ‘Repensar Europa’, en la que abordará el nuevo rol estratégico de la Unión Europea.

Además, el Consejo de Ministros aprobará este martes un real decreto de ayudas a las víctimas del accidente ferroviario de Urda. Asimismo, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, entregará un informe al Gobierno para explicar el accidente.

Según confirman fuentes de Moncloa, el propio ministro comparecerá en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros para dar cuenta del informe y de las ayudas. En cuanto al real decreto, desde Moncloa aseguran que su aprobación se hará «como sucede en otras tragedias».

Más tarde, el ministro comparecerá también el próximo martes ante la Diputación Permanente para ofrecer los datos del accidente de los que dispone.

En cuanto a las ayudas, tras el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) el Gobierno aprobó un total de 136 solicitudes de indemnizaciones a víctimas y familiares de fallecidos. El procedimiento preveía una ayuda directa y no reembolsable en los supuestos de lesiones y fallecimiento, así como un anticipo de las indemnizaciones por responsabilidad civil.

Por otro lado, el Partido Popular se personará en la causa judicial por el accidente ferroviario de Urda (Toledo) para que se investiguen los hechos hasta el final y se depuren las responsabilidades que correspondan, según ha anunciado este domingo la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Alma Ezcurra, en un vídeo remitido por la formación.

«Queremos que se investigue hasta el final, que se conozca toda la verdad y que nadie eluda las responsabilidades que le correspondan», ha afirmado Ezcurra, quien ha sostenido que lo ocurrido en Urda «no puede explicarse simplemente como un accidente».

El anuncio del PP se suma al realizado también este domingo por el líder de Vox, Santiago Abascal, quien también ha avanzado que su partido se personará como acusación popular en la causa.

La portavoz del PP ha atribuido la tragedia a «años de mala gestión, de advertencias desoídas, de decisiones equivocadas» que, a su juicio, el Gobierno y el Ministerio de Transportes deberán explicar.