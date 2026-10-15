Abascal se reúne con Meloni y pone a Italia como modelo a seguir este 29-N: «España también puede ser fuerte»

Santiago Abascal, ha mantenido este miércoles una reunión con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, en Bruselas, en el marco de los contactos con dirigentes europeos. El encuentro se produce a pocas semanas de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre en España, en las que Vox ya cuenta con el respaldo público de sus aliados europeos.

En un mensaje publicado en su cuenta de X, el líder de Vox ha subrayado que «Occidente atraviesa un momento decisivo y Europa no puede seguir gobernándose desde la resignación». Abascal también ha puesto como ejemplo a Italia, al señalar que «Italia eligió otro camino y hoy es una nación más fuerte y más respetada. España también puede elegirlo».

El encuentro se suma a la cumbre celebrada este pasado miércoles del grupo Patriotas en Europa, que Abascal presidente y que tiene como miembro entre otros al primer ministro de República Checa, donde abordaron las prioridades compartidas, entre ellas el control de las fronteras, la seguridad, la competitividad económica y la defensa de la soberanía nacional.

Los encuentros de Bruselas se enmarcan en la estrategia de Abascal de reforzar los vínculos internacionales de Vox y exhibir el apoyo de sus socios europeos antes de la cita electoral del 29 de noviembre.

Le Pen muestra su apoyo a Vox

Abascal ha participado este pasado miércoles también en una reunión de líderes de Patriotas por Europa, en la que ha mantenido encuentros con Marine Le Pen, líder de Agrupación Nacional; el primer ministro de República Checa, Andrej Babiš y el ex primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, además de participar en una reunión conjunta con otros dirigentes de la formación europea.

Durante la jornada, Le Pen expresó públicamente su apoyo a Abascal: «En unas semanas tendrán lugar las elecciones generales en España. Nuestros aliados de VOX han sabido conquistar el corazón de los españoles y podrían mañana participar en el Gobierno».

«España ocupa un lugar esencial en Europa: su voz cuenta para defender la soberanía de nuestras naciones y la libertad de nuestros pueblos. ¡Deseamos a Santiago Abascal todo el éxito que merece!», señaló.

La reunión de Bruselas se produce después de que Jordan Bardella, presidente del grupo Patriotas por Europa en el Parlamento Europeo, acompañara a Abascal en Ceuta, donde cuestionó las políticas migratorias del Gobierno de Pedro Sánchez, al advertir de sus consecuencias para España y para el conjunto de Europa.