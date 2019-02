La superasesora de Podemos en Protección a la Infancia está en busca y captura por secuestrar a su hijo

La Policía ha dictado orden de busca y captura nacional e internacional contra María Sevilla por secuestrar a su hijo. Sevilla es presidenta de Infancia Libre, una asociación que ha colaborado estrechamente con Podemos en defensa de la infancia y contra los abusos de los hombres a sus hijos. La unidad adscrita a la Policía Judicial de los Juzgados de Plaza Castilla la busca porque aprovechó la custodia de su hijo para, según la Policía, secuestralo y desaparecer. Su marido lleva sin ver a su hijo desde hace dos años.

María Sevila se llevó al niño en diciembre de 2016, según la investigación. La Policía ha chequeado ya la Comunidad de Madrid y no ha logrado encontrar a ninguno de los dos. El nuevo objetivo de los investigadores es Andalucía y el extranjero. En estos momentos, de hecho, la Policía no puede asegurar ni siquiera que el niño haya sido escolarizado porque no ha encontrado ningún rastro de él en las escuelas españolas. Ese dato, de hecho, es uno de los que ha llevado a los investigadores a solicitar la busca y captura internacional. No descartan que la madre haya podido fugarse al extranjero para no ser detectada y escolarizar al niño allí.

La orden de busca y captura fue dictada en junio de 2018. Desde entonces la Policía no ha podido encontrar el rastro de la madre para llevarla ante los tribunales españoles.

Colaboradora de Podemos

María Sevilla no es una persona desconocida. Especialmente en el ámbito de Podemos. Y es que, de la mano de la figura emergente en este partido, Ione Belarra, Sevilla se convirtió en la musa de la defensa de la infancia frente a las agresiones: especialmente frente a las agresiones sexuales de los padres que se recogían en denuncias.

Sevilla era la presidenta de la asociación Infancia Libre. Y Podemos solicitó de su mano “las medidas necesarias para adaptar el sistema judicial español a los derechos de los niños, de manera que éstos tengan una mayor protección en el caso de abusos o agresiones sexuales”. Belarra era entonces la portavoz de la formación morada en la Comisión de Derechos de la Infancia y la Adolescencia del Congreso.

Gracias a Podemos, María Sevilla registró en el Congreso de los Diputados una batería de 25 preguntas para exigir al Gobierno entonces del PP estadísticas sobre el abuso sexual infantil intrafamiliar, el maltrato infantil y la violencia de género ante “la opacidad” reinante. Porque, según las explicaciones dadas en aquel 2017 por el partido de Pablo Iglesias, se negaba “el foco mediático que tiene la violencia machista”. En aquella época, la escolta habitual de Sevilla eran las diputadas del grupo de UP-En Comú Podem–En Marea Ione Belarra, Sofía Castañón y Sara Carreño y la senadora del mismo grupo Idoia Villanueva.