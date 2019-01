Lluvia de zascas a Monedero por criticar los fichajes y dedazos en los partidos: “¿Y el Jemad y otros, qué?”

El fundador de Podemos Juan Carlos Monedero ha criticado los fichajes a dedo de personas conocidas sin experiencia política. Tras ello, decenas de tuiteros le han reprochado que Podemos también ha llevado a cabo está práctica.

Juan Carlos Monedero ha decidido cargar contra el PSOE y el PP por sus recientes fichajes de, entre otros, el ex entrenador de baloncesto Pepu Hernández, el astronauta Pedro Duque, el tertuliano Máxim Huerta, el padre de Mariluz Cortés, o la atleta Ruth Beitia. “Están ahí por ser famosos. Todo a dedo, familiar, en cenas. No lo veo”, zanjaba.

Sin embargo, las críticas no se han hecho esperar. “Del paraicaidista que metieron en Zaragoza y Almería y que le querían colar a Carmena, ¿no hablas?”, le dice un biólogo llamado Fernando en Twitter. “La novia Irene Montero, y antes Tania Sánchez, el padre de Iglesias, el marido de Ada Colau, Kichi y su pareja Teresa Rodríguez, el sobrino de Carmena, entre otros. Todos a dedo”, recuerda otro usuario.

“Claro, por eso pusisteis la cara de Iglesias en la papeleta de las europeas”

Otros tuiteros le recuerdan que Podemos fichó al actor y humorista Pepe Viyuela o varios jueces mediáticos. Igualmente le recuerdan: “Claro, por eso pusisteis la cara de Iglesias en la papeleta de las pasadas Elecciones Europeas, por ser un tipo anónimo. Eres todo coherencia”, puntualiza Jorge Álvarez. “¿Te suenan Carmena, Julio Rodríguez…?”, le pregunta Federico Pérez.

Podemos tiene el porcentaje mayor de personas que nunca ha trabajado en el sector privado( bueno, ni ha trabajado antes ni después) gran parte son vividores de lo público. Sofía Castañón, Rosana Pastor, Pepe Viyuela… no lo veo, Monedero. — Mariamor🇪🇸 (@blancopuro75) January 30, 2019

“Un ex militar retirado, un ex juez que deja la judicatura, profesores interinos, ex secretario general de Alianza Popular, vaya gente que reúne Podemos. Gente que promete vivir siempre en Vallecas y se compra un chalet de 600 mil euros. ¡Buena gente esa!”, le reprocha Ximo García.

En la misma línea se expresa otro usuario: “Y al Jemad lo elegisteis por su experiencia política, al igual que a Pepe Viyuela o a Alberto San Juan. Este tipo de comentarios demagógicos minan la credibilidad”. “Preocúpate de la que estáis liando en Podemos con el consiguiente daño a la izquierda, y el beneficio a la derecha”, lamenta el tuitero José María Heredia.

Y al JEMAD lo elegisteis por su experiencia política, al igual que a Pepe Viyuela o a Alberto Sanjuan. Este tipo de comentarios demagógicos minan la credibilidad. — Biocenosis (@atropinio) January 30, 2019

“Grupo de estudiantes que se han conocido en las juventudes comunistas de la ‘uni’, y no han echado un curriculum en la empresa privada en su vida mucho mejor. Claro que sí”, comenta irónico Juan Pérez.