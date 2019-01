"Carmena no es lo que fue”, así lo asegura Pablo Iglesias en una carta enviada a través de sus redes sociales previa a la celebración del Consejo Ciudadano.

El líder de Podemos cambia de discurso respecto a la alcaldesa de Madrid. Tras el pacto alcanzado con Íñigo Errejón en el que el cofundador decidió formar parte de Mas Madrid en su candidatura a la Comunidad de Madrid, Iglesias ya no piensa lo mismo de Carmena.

Ahora, Iglesias considera que pese a la necesidad de la alcaldesa, su consideración sobre ella ha cambiado: “Carmena no es lo que fue pero representa lo más útil que hay para impedir que la derecha reconquiste el poder municipal en Madrid”, apunta.

Lo ha hecho en un comunicado enviado una hora antes del comienzo de la reunión de dirigentes que tiene lugar este miércoles por la tarde en la sede de Podemos.

En la reunión, se intentará encontrar una solución a la grave crisis por la que atraviesa el partido. Sin embargo, el líder de los morados ha aprovechado la ocasión para arremeter contra Carmena.

A continuación reproducimos el resto del texto difundido por Iglesias:

“Me apena que del proyecto de Ahora Madrid de hace cuatro años quede tan poco y nunca entendí el papel que ha jugado el equipo de gobierno Carmena en la Operación Chamartin. Soy consciente de los problemas de burocratización de las organizaciones colectivas como la nuestra pero me parecen preferibles a los partidos de expertos o notables, sin mecanismos conocidos de toma de decisiones, configuración de listas o rendición de cuentas. Es normal que muchos compañeros que compartieron el camino de Ahora Madrid vayan a conformar una candidatura alternativa. A mi entender debemos saludar y escuchar cualquier iniciativa que defienda el municipalismo transformador pero creo que debemos ser responsables asumiendo que, hasta el día de hoy, la opción más viable para que la derecha no vuelva al Ayuntamiento es que Manuela Carmena repita como alcaldesa. Ojalá Manuela quisiera contar con nosotros en esa tarea respetándonos como partido y proyecto colectivo, ojalá contara con todos los que le apoyaron en Ahora Madrid, pero hay algo mucho más importante que nosotros mismos y es que la derecha no vuelva a Madrid”