Un diputado de Podemos: “Si todo tiene que arder, por favor que arda con Monedero”

El portavoz de Cultura de Podemos en el Congreso de los Diputados ha dicho en un mensaje en su cuenta de Twitter que “si todo tiene que arder, por favor, que arda con Monedero”.

Así de contundente de ha mostrado Eduardo Maura, diputado de Podemos acerca de la polémica sobre la salida de Íñigo Errejón del partido.

“Deseo lo mejor para Podemos, para Iñigo Errejón, para Manuela Carmena y para el ámbito del cambio político en general. Pero si todo tiene que arder, por favor que arda con Monedero. Solo le pido eso a estos días marcianos”, ha tuiteado.

Deseo lo mejor para Podemos, para Iñigo Errejón, para Manuela Carmena y para el ámbito del cambio político en general. Pero si todo tiene que arder, por favor que arda con Monedero. Solo le pido eso a estos días marcianos — Eduardo Maura (@edumaura) 25 de enero de 2019

Maura, considerado ‘errejonista’, ha contraatacado de esa manera a los continuos comentarios despectivos que el cofundador de Podemos, Juan Carlos Monedero, ha emitido durante estos días sobre Íñigo Errejón.

La decisión de Errejón de presentarse como candidato de ‘Más Madrid’ a la Comunidad de Madrid no ha sentado bien a Monedero que ha llegado a acusarle de ser el culpable de la dimisión de Ramón Espinar de sus puestos en Podemos.

En Podemos, dije, aguantamos el tirón porque no teníamos hijos. Era una metáfora del precio que pagamos. Demasiados ataques y difamaciones. Aguantamos porque los compas nos cuidan. La división nos agota. Alguno tendrá que dar cuenta del roto que ha hecho. Gracias @RamonEspinar — Juan Carlos Monedero (@MonederoJC) 25 de enero de 2019

De esta manera, Monedero atacaba de nuevo a Errejón al que le exige aún explicaciones sobre lo ocurrido.

Por todo ello, Maura ha roto su silencio y ha atacado frontalmente al ex de Podemos. Su comentario no ha quedado ahí. A raíz de una de las respuesta recibidas en las que se criticaba a Maura por no alentar a los militantes como sí lo ha hecho Monedero, el diputado morado ha respondido tajante:

“No sería construyendo organización. No sería trabajando de igual a igual. Ya sería dando charlas y yéndose al cabo de un rato. Una detrás de otra, a su medida y a mayor gloria suya, dejando nada y bajando línea mucho. La gente que construye no desea la “gloria” que él mendiga”.