A lo que no se refería Pablo Echenique era a la pregunta sobre su asistente al que no le pagó la Seguridad Social que le realizó el periodista Albert Castillón y que fue la que provocó la mayor cara de disgusto del político de Podemos.

Echenique se quejó en el programa de que los medios hablen de Vox, denunciando que de Podemos no se hablaba en sus inicios, algo que Cadtillón desmintió y por que el podemita le acusó de querer “entrar en el barro”. Ante esas palabras, el tertuliano respondía sacando a relucir el asunto del asistente de Pablo Echenique del que no pagó la Seguridad Social: “Si hablamos de los pobres, usted alude a La Caixa, los bancos y la casa. Pero ¿y qué pasa con su pobre? Ese no importa. ¿El empleado al que no le pagaba la Seguridad Social no importa? ¿Le borramos?”, preguntaba.

Unas palabras que enfadaron a Echenique y le llevaron a publicar después su vídeo propagandístico de ocho minutos sobre los Presupuestos: “Once incumplimientos del Gobierno que afectan a la vida de la gente. Despacio y clarito. No permitas que tapen las cosas importantes con ruido interesado”, escribía el secretario de Organización morado.

Este vídeo y sus quejas sobre los periodistas provocaron numerosos comentarios entre los tuiteros: “Le necesitan en Argentina, Pablo. No defraude a sus compatriotas y vuelva”, escribía uno.

“No fuiste capaz de explicar nada sólo te rebatieron con datos y te acorralaron, no fuiste capaz de nada sólo tartamudear, divagar y esconderte de la pregunta. Aburres, cansas y cada vez representas menos. La caída de Podemos cada vez más cerca”, le reprochaba otro.

Por supuesto también hubo menciones para su asistente del que no pagaba la Seguridad Social: “La Seguridad Social también ha de ser productiva, Pablo”, o “también te preguntaron por tu fraude en la Seguridad Social, y a juzgar por tu silencio, tiempo tenías”, fueron algunos de los comentarios más destacados.