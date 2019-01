El hijo de Jiménez Becerril a Rufián: “No abro regalos con mis padres desde los 7 años por tus amigos de ETA”

El diputado de ERC Gabriel Rufián ha visto como un mensaje que ha publicado en Twitter en las últimas horas tratando de dar pena con las familias de los golpistas en prisión se le ha vuelto en contra por la respuesta de una víctima de ETA. Se trata de uno de los hijos del político del partido Popular Alberto Jiménez-Becerril y su mujer Ascensión García Ortiz, asesinados por ETA en 1998.

Gabriel Rufián publicó el siguiente tuit la noche de Reyes llamando “carceleros” y “salvajes” a los jueces que mantienen en prisión a los responsables de referéndum ilegal: “Hay 9 personas secuestradas en una celda que no están viendo ahora en la cama a sus hijos ni los verán abrir sus regalos mañana. Os tenemos que ver avergonzados y sin vuestras togas y escaños, carceleros. Sois unos salvajes”.

Uno de los tres huérfanos que dejó el matrimonio Jiménez-Becerril García, que contaban en el momento de la matanza de sus padres con cuatro, siete y ocho años, no dudó en responder a Gabriel Rufián haciendo referencia a sus encuentros con etarras condenados como Arnaldo Otegi, que estuvo en prisión por secuestro y por tratar de reconstruir la ilegalizada Batasuna bajo órdenes de ETA.

“Yo llevo desde los 7 años sin abrir los regalos de Reyes con mis padres porque sus amigos de ETA decidieron que lo mejor para el “conflicto” vasco era asesinar a un político sevillano y a su mujer, sólo porque era del PP. A ti si que te querría ver yo sin tu escaño, valiente”, fue la contestación del hijo de Jiménez-Becerril al independentista.

Yo llevo desde los 7 años sin abrir los regalos de Reyes con mis padres porque sus amigos de ETA decidieron que lo mejor para el "conflicto" vasco era asesinar a un político sevillano y a su mujer, sólo porque era del PP. A ti si que te querría ver yo sin tu escaño, valiente https://t.co/b0kX8KiSgi — Alberto JB García (@AlbertoJBGarcia) January 7, 2019

La respuesta del joven provocó muchas contestaciones de los twitteros recordando a sus padres y escandalizados con el uso de Gabriel Rufián de las familias de los golpistas: “Alberto, no te conozco, no hace mucho vi la exposición sobre tus padres que había en el virgen Macarena, se me saltaron las lágrimas. Los sevillanos y españoles de bien estamos contigo, tus hermanos y demás familia que ha sufrido la demencia del terror. Ánimo y un fuerte abrazo”, escribía un internauta.

“Recuerdo bien aquello, recuerdo a mis padres frente al televisor con rabia y entre lágrimas cuando dieron la noticia. Y sino me falla la memoria, a ti o a un hermano tuyo, haciendo un saque de honor en un partido del Sevilla… para que te vengan a ti con el cuento”, era la respuesta de ánimo que enviaba otro usuario a Alberto Jiménez-Becerril, quien agradeció a muchos tuiteros los mensajes de apoyo.