Inda: “VOX no tiene nada que ver con Alternativa para Alemania, quieren inmigración pero ordenada”

Eduardo Inda señaló en LaSexta Noche en referencia a VOX que “en el asunto de la inmigración es mentira que no la quieran, la quieren pero ordenada, igual que Merkel, e igual que Pedro Sánchez, que ahora está devolviendo en caliente a los inmigrantes”.

Quiso dejar claro que la formación de Abascal no puede compararse con el partido de ultraderecha germano AfD: “No comparemos a Alternativa para Alemania con VOX porque no son lo mismo. Los alemanes quieren prohibir la inmigración, no que entren legales”.

Además, valoró que “derogar la Ley de la Memoria Histórica sí que es necesario. Como dijo el historiador Stanley Payne, la Guera Civil fue una contienda de malos contra malos. Yo estoy harto de que la izquierda imponga su versión de la historia reescrita y manipulada”.