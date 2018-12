Elecciones andaluzas: Vota Susana Díaz en su colegio de Triana con abucheos y aplausos

Los reproches a la presidenta de Andalucía y candidata del PSOE Susana Díaz han llegado hasta el colegio electoral del CEIP Alfares donde votaba a las 10.30 la líder del PSOE andaluz. Díaz he llegado a su colegio electoral con un ligero retraso, acompañada de su marido, su hijo, su sobrina y compañeros de partido, y entre gritos de “ahora al paro”.

Pitos y aplausos

Mientras se dirigía a su puesto de votación, con la misma chaqueta verde que llevaba puesta en el debate de Canal Sur, Susana Díaz ha ido saludando a los vecinos que se encontraban en los balcones y lanzándoles besos. Ya dentro, se ha detenido a saludar uno a uno afectuosamente a los apoderados de Ciudadanos, cosa que no ha hecho ni con todos los apoderados del PSOE.

Mientras votaba, después de dejar a su sobrina elegir la papeleta electoral que se había olvidado en casa y hacerle leer a su hijo las siglas del PSOE inscritas en la octavilla, Díaz ha recibido abucheos dentro el colegio electoral en la que le recordaban que el PSOE ha estado “40 años robando” y que le avisaban que “se ha acabado el chollo”. Estos gritos han provocado la reacción de los apoderados del PSOE, que se han encarado a estos electores del barrio de Triana.

Presume de una campaña limpia

Díaz ha hecho caso omiso a las consignas recibidas y tras saludar a los miembros de la mesa, se ha dirigido al exterior para hacer un llamamiento a los andaluces a que acudan a las urnas a votar este domingo. La candidata del PSOE se ha mostrado satisfecha de su campaña “en la que no me he metido con nadie”. Al salir se ha dirigido a un bar a pocos metros del colegio electoral a tomar el café para posteriormente ir a la sede del partido con sus compañeros.