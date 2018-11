Podemos cancela su gira de autobombo al ver que no saldrán los presupuestos pactados con Sánchez

Podemos no continuará con su ruta titulada ‘A mitad de camino’. Los actos que pretendían difundir los logros del partido en su acuerdo presupuestario con el Gobierno de Pedro Sánchez han sido cancelados a mitad de la gira.

Sánchez ha dejado entrever este martes que el Gobierno baraja la posibilidad de celebrar elecciones generales la próxima primavera si no logra aprobar los Presupuestos Generales del Estado para 2019: “Si no llegamos a acordar esos Presupuestos, mi vocación de llegar al final de la legislatura se ve acortada”. Las declaraciones hacían saltar las alarmas entre los morados.

“Estamos un poco hartos de escuchar que no va a presentar los presupuestos”, han afirmado fuentes de Podemos a OKDIARIO. Los de Pablo Iglesias ya no creen que su pacto con el presidente se vaya a saldar en unas nuevas cuentas del Estado y, por lo tanto, la gira de autobombo en la que presumían de sus logros ya no tiene sentido.

“En los próximos meses de noviembre y diciembre Podemos realizará una ruta de actos bajo el título «La mitad del camino”, anunciaban en su página. “En la ruta destacaremos uno de los logros conseguidos a raíz del trabajo parlamentario desarrollado durante este periodo, que es precisamente el acuerdo de los PGE alcanzado entre nuestro Grupo Confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea y el Gobierno”, aseguraban.

Diez destinos de los que solo han podido visitar cuatro. La ruta comenzó el Sevilla el pasado 8 de noviembre y tenía previsto finalizar en Zaragoza a mitades del mes de diciembre, un destino que no visitarán. Tampoco acudirán a Pamplona, Santiago, Oviedo y Barcelona.

Pinchazo en Madrid

Apenas treinta militantes acudieron el pasado viernes al acto que Podemos había organizado en Madrid como parte de esta ruta. El dato llamó especialmente la atención por la naturaleza de los protagonistas de la charla, todos ellos miembros destacados de la cúpula de la formación morada.

El secretario de organización, Pablo Echenique; los diputados Iñigo Errejón e Ione Belarra, el líder de los morados en Madrid, el ex Jemad José Julio Rodríguez, y la diputada de En Marea Yolanda Díaz hablaron en una de las salas del Círculo de Bellas Artes en Madrid, con un aforo de 300 personas del que apenas llenaron un 10% con militantes.

Sin embargo, y según afirman las fuentes más arriba citadas, este no ha sido un factor influyente de la suspensión de la ruta.