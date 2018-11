Echenique avisa a los candidatos de que “no serán concejales de Podemos” si no pasan por sus primarias

Echenique no ha aclarado si ello tendrá que implicar también su salida de los órganos de dirección del partido morado o la pérdida de la militancia. "La dirección estatal no coloca a nadie ni dentro ni fuera de Podemos. Cada persona se coloca asimismo donde quiere estar según sus decisiones políticas libres" ha dicho Pablo Echenique.

El secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, ha avisado este lunes de que los candidatos de las elecciones municipales que no pasen por sus primarias “no serán concejales de Podemos” porque ellos mismos, con sus “decisiones políticas libres”, se están situando fuera. No obstante, ha no ha querido hablar de expulsión formal de los órganos del partido.

Así lo ha asegurado al ser preguntado por la decisión de los concejales madrileños de Podemos Rita Maestre, José Manuel Calvo, Jorge García Castaño, Esther Gómez, Marta Gómez Lahoz y Paco Pérez de no participar en las primarias del partido, pero sí en el proceso participativo que pondrá en marcha la alcaldesa, Manuela Carmena, para configurar su lista.

“La dirección estatal no coloca a nadie ni dentro ni fuera de Podemos. Cada persona se coloca asimismo donde quiere estar según sus decisiones políticas libres. Lo que si está claro, no solo porque forma parte de nuestro reglamento sino de nuestro ADN democrático, es que los concejales de Podemos en el Ayuntamiento tienen que ser elegido por los inscritos de Podemos en unas primarias de Podemos”, ha asegurado.

En este sentido, ha señalado que “los concejales de Madrid que representen a Podemos serán los que han pasado por las primarias de Podemos”. “Nosotros no colocamos a nadie en ningún sitio, cada uno se coloca donde desea”, ha enfatizado.

De este modo, Echenique ha insistido en que si Maestre y los otros cinco concejales siguen adelante con la vía que han elegido, “no serán concejales de Podemos”, pero no ha aclarado si ello tendrá que implicar también su salida de los órganos de dirección del partido morado o la pérdida de la militancia.