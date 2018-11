El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha considerado que es humillante “vender como gestos” las peticiones de penas que haga la Abogacía del Estado este viernes para los líderes soberanistas que serán juzgados próximamente.

En un apunte en Twitter recogido por Europa Press, ha señalado: “La última de las humillaciones es pretender vendernos ‘gestos’ que no son sino agravantes de las posiciones iniciales”.

Torra ha añadido: “Nos enfrentamos a lo intolerable para un demócrata; a lo inaceptable para un pueblo que se ha autodeterminado”.

L’última de les humiliacions es pretendre vendre’ns “gestos” que no són sinó agreujants de les posicions inicials. Ens enfrontem a l’intolerable per a un demòcrata; a l’inacceptable per a un poble que s’ha autodeterminat. https://t.co/Y2PVjz5X4A

— Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) 2 de noviembre de 2018