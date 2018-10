Rodrigo Rato entra en la prisión de Soto: “Pido perdón y asumo los errores cometidos”

El ex vicepresidente del Gobierno de España, Rodrigo Rato, acaba de ingresar en la prisión de Soto del Real (Madrid). “Pido perdón y asumo los errores cometidos”, ha declarado antes de su ingreso en prisión. OKDIARIO ha estado presente durante su ingreso en prisión para cumplir con su condena.

Rodrigo Rato ha hecho estas declaraciones antes de ingresar en la prisión de Soto del Real para cumplir los cuatro años y medio de prisión por el caso de las tarjetas ‘black’ de Bankia. “Acepto mis obligaciones con la sociedad, asumo los errores que haya podido cometer y pido perdón a la sociedad y personas que se hayan podido sentir afectadas y decepcionadas”, ha dicho Rato. Ha añadido que agradece a amigos y familiares el apoyo que le han brindado estos días.

La Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional rechazó este miércoles suspender la entrada en prisión del expresidente de Caja Madrid y Bankia, Rodrigo Rato, por lo que tenía hasta este jueves al final del día para ingresar en un centro penitenciario y comenzar a cumplir su condena a cuatro años y medio por un delito continuado de apropiación indebida en el uso de las ‘tarjetas black’

En una providencia, el tribunal presidido por Ángela Murillo estableció que “no ha lugar a la petición” formulada por Rato, que pedía dejar en suspenso el ingreso en prisión mientras prepara un recurso de amparo al Tribunal Constitucional.

Para la Audiencia Nacional, es el Tribunal Constitucional el que debía decidir si dejaba en suspenso la ejecución de la condena de Rato mientras estudiaba su recurso, una vez presentado.

De esta forma, el tribunal que le sentenció se pronunció en el mismo sentido que la Fiscalía, que este martes se oponía en un informe a las pretensiones de Rato. Un total de diez condenados han solicitado la suspensión de la ejecución de la sentencia, pero hasta la fecha no se ha concedido esta medida a ninguno. No obstante, en el caso del exconsejero Rubén Cruz, que alega razones de salud para no entrar en la cárcel, el tribunal ha solicitado un informe médico.

Hasta la fecha, cuatro de los 15 condenados a penas superiores a dos años de cárcel por las ‘black’ han entrado ya en prisión. Se trata de el ex secretario de Estado de Hacienda Estanislao Rodríguez Ponga, el exdirigente de CC.OO. Antonio del Rey, el ex consejero de Caja Madrid por el mismo sindicato Rodolfo Benito y el ex miembro de la Comisión de Control de la caja Miguel Ángel Abejón.

El resto tienen de plazo hasta la jornada del 26 de octubre para presentarse en un centro penitenciario, salvo el exconsejero de parte de Izquierda Unida José Antonio Moral Santín y el exconsejero de CC.OO. Francisco Baquero, que recogieron más tarde la notificación y tienen hasta el 29 de octubre; y al exvicesecretario de organización del PSOE Madrileño, Antonio Romero, a quien el tribunal ha dado diez días a contar desde el 20 de octubre por motivos familiares.