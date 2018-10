Casado acusa a la Junta de impedir las críticas como la “Cuba castrista”

El presidente nacional del PP, Pablo Casado, ha manifestado que Andalucía no puede prosperar si no cambia el Gobierno de Susana Díaz, que a su juicio actúa como si fuera la “Cuba castrista”, en la que no se puede criticar al “régimen”.

“Estamos hartos de que el PSOE se envuelva en la bandera de Andalucía como un burladero para evitar las críticas justas a su corrupción, al paro que produce y a las malas políticas públicas que viene gestionando desde hace cuatro décadas”, ha denunciado Casado durante la clausura del acto para presentar a los cabezas de lista listas provinciales del PP para las elecciones andaluzas.

También se ha declarado “harto” de que cuando alguien “osa criticar a la Junta” se le diga que está “insultando a los andaluces”.

“Es como si estuviéramos en la Cuba castrista, no se puede criticar al régimen”, ha apostillado antes de recordar las críticas a la diputada del PP Isabel García Tejerina por unas recientes declaraciones sobre la educación de los niños de Castilla y León y de Andalucía.

En este sentido, ha afeado que se diga que un partido está “insultando” a los niños cuando lo que hace es decir “con datos” que “algo está mal”. Y ha recalcado que en España hay un problema de educación y en Andalucía también, motivado por la reforma educativa.