El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha colgado un vídeo en las redes sociales en el que le cede de forma simbólica la cartera de la Presidencia en su despacho a una niña de 9 años para apoyar la campaña ‘Girls Get Equal’ que promueva la ONG ‘Plan Internacional’. Esta iniciativa se asemeja a una idea que ya publicó el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, en las redes sociales con motivo del Día Internacional de la Niña hace cuatro días.

“Hoy se trata de nuestras hijas, nietas, hermanas y sobrinas. Se trata de asegurarse de que crezcan en un mundo donde se escuchen sus voces y tengan el apoyo que necesitan para perseguir sus sueños”, afirmaba el pasado jueves el mandatario canadiense en su perfil de Twitter junto al lema ‘Día Internacional de la Niña’ que celebra cada 11 de octubre.

Today is about our daughters, granddaughters, sisters & nieces. It’s about making sure they grow up in a world where their voices are heard & they have the support they need to chase down their dreams. #DayoftheGirl https://t.co/SBGT0x9Hc0 pic.twitter.com/DCz2XdlKuN

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) 11 de octubre de 2018