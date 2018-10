Sánchez envió a ZP a pedir el sí de Otegi a los Presupuestos a cambio de ventajas para presos de ETA

José Luis Rodríguez Zapatero y Arnaldo Otegi mantuvieron un encuentro en un caserío de la localidad guipuzcoana de Elgoibar el pasado 8 de septiembre. La petición inicial fue cursada por el líder de EH Bildu. La disculpa oficial: un contacto personal. Pero la realidad no pudo ser más lejana a la disculpa filtrada desde los entornos abertzales. Otegi buscaba entrar en negociación con Moncloa para que no sea el PNV el interlocutor oficial del PSOE en los asuntos vascos. Sánchez aceptó y decidió enviar a Zapatero con un mensaje de entendimiento: el de que si EH Bildu acepta respaldar los Presupuestos, el Gobierno está dispuesto a aumentar los privilegios de los presos etarras de forma que ese logro no le cuente en el haber del PNV, sino que se lo pueda anotar EH Bildu.

Las elecciones vascas no están lejos -la fecha máxima es septiembre de 2020-. Y tanto el PNV como EH Bildu trabajan ya en esa cita como gran obsesión. Bildu es el aliado natural de Podemos en tierras vascas. Y, por lo tanto, se disputa el voto en una buena parte del electorado directamente con PNV. Ese es el panorama que conocen ambas formaciones vascas. Y, en ese contexto, anotarse un triunfo ante la capa más radical ligada a los presos etarras puede ser decisivo.

El PSOE ha decidido explotar esa pugna. Y lo ha hecho entrando en negociación directa con Otegi para ofrecer más privilegios para los presos etarras en caso de que Bildu acepte respaldar los Presupuestos pactados ya entre Podemos y el partido en el Gobierno.

En la mesa se encuentra ya un acercamiento masivo y un traspaso de la competencia penitenciaria plena que dejase en manos de un futuro Gobierno vasco una liberación masiva de los etarras. También se baraja un mecanismo de repatriación de los terroristas al País Vasco con la misma finalidad.

En la mesa se encuentra ya un acercamiento masivo y un traslado de la competencia penitenciaria plena

Y un festival proetarra de esa magnitud puede desequilibrar no sólo el presente electoral del País Vasco. Sino también el futuro. Por eso han entrado en contacto Zapatero y Otegi. Porque con los dos diputados de Bildu, el PSOE sumaría ya 175 votos y podría eludir una presumible enmienda a la totalidad de la oposición a sus cuentas del Estado, incluso, sin el respaldo del PNV.

El PNV no tiene grandes problemas para respaldar medidas separatistas. Pero sí para respaldar unas cuentas que sabe que pueden provocar un profundo daño económico a todo España, incluida, por supuesto, la economía vasca, porque por muy nacionalistas que sean, son conscientes de que su mercado natural es el español. Y con ese mercado en declive, su economía regional entraría en declive.

Por eso Sánchez ha enviado a Zapatero a tender puentes con los proetarras. Porque los Presupuestos pueden ser la consagración de Sánchez en el Gobierno. PSOE cuenta con 84 diputados más uno de Nuevas Canarias: 85 votos. ERC tiene 9 más; CDC, 8; Podemos y sus marcas blancas suman 71. Y eso hace en total 173 votos. Lo que convierte a los 2 de EH Bildu en decisivos para sumar 175 y tumbar una mayoría en el Congreso que respaldase una presumible enmienda a la totalidad.

Por eso es decisivo para el PSOE contar con Bildu para forzar a PNV a aceptar la negociación sin poner excesivos problemas a las barbaridades incorporadas a las cuentas por Podemos.

El presidente del PP, Pablo Casado, ha pedido ya este sábado explicaciones de la reunión que mantuvieron el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y el líder de EH Bildu, Arnaldo Otegi.

Según ha informado el diario El Correo en su edición de este sábado, Zapatero y Otegi mantuvieron un encuentro en un caserío de la localidad guipuzcoana de Elgoibar el pasado 8 de septiembre a petición del líder de EH Bildu. Casado, a través de la red social Twitter, se ha preguntado hoy si “¿Es Zapatero el enviado de Sánchez con Otegi?”.