El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha defendido las prácticas societarias del ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque, para eludir el pago de impuestos. Preguntado por OKDIARIO sobre el compromiso que Pedro Sánchez adquirió en 2015 cuando aseguró que si alguien de los suyos tuviera una sociedad para pagar menos “estaría fuera en 24 horas”, el número 3 del PSOE ha excusado al hoy presidente del Gobierno: “Las palabras de nuestro secretario general se referían a personas del Ejecutiva Federal, Duque no forma parte del partido y es ministro”.

Para Ábalos, “el señor Duque forma parte de un equipo con afán de transversalidad y apertura que esta sociedad se plantea, y de abrir la política a los que no son políticos. Esa es la demanda de la sociedad y lo que refleja es que al final los códigos que hay en una sociedad no son estrictamente los mismos, ni el nivel de cumplimiento que tenemos otros” ha dicho.

Tras la reunión de la Ejecutiva Federal del PSOE este lunes, y en la habitual rueda de prensa posterior, ha añadido que “ni siquiera a la hora de la toma de posesión ratificamos las mismas exigencias ni se nos aplican los mismos procedimientos. Son situaciones distintas“.

El secretario de Organización socialista ha indicado que “hay mucho interés en mirar el detalle y no ver otras cosas”. Ábalos ha comparado además el caso del ministro Pedro Duque citando al exministro de Justicia del PP Rafael Catalá: “Hace tiempo salió que Catalá tenía 4 o 5 sociedades y no mereció el mayor interés. Quizá porque se llamaba Catalá y no Duque. Que esto de ahora escandalice después de la experiencia de una amnistía fiscal como la de Montoro que fue declarada inconstitucional realmente me sorprende”, ha afirmado.

Una campaña de ‘fake news’

El dirigente del PSOE y compañero de gabinete de Pedro Duque continuaba: “No entiendo la proporcionalidad, y la ausencia de la misma no sé si es fake news o no, pero que entra dentro de lleno en los propósitos de una campaña de fake news, seguro. Se deforma la realidad” ha dicho.

Ábalos insistía en la idea de las ‘noticias falsas’ y señalaba que “Hay que ser ecuánime en los mensajes que se dan. Se está poniendo en el mismo plano una cuestión como la de una amnistía que supuso detraer muchos recursos, pero sobre todo exonerar a mucho defraudador, con esta otra cuestión que no sabemos de qué cuantía estamos hablando y que en todo caso es un procedimiento legal ¿o eso también se cuestiona?” ha indicado.

El secretario de Organización del PSOE ha reiterado ese argumento lanzando una pregunta:”¿De qué cuantía estamos hablando? No sabemos exactamente si se está defraudando. Dígame la cuantía. Con Montoro no vimos esta campaña. Y hubo cuatro ministros reprobados y ninguno se dio por aludido”, agregaba.

Según Ábalos, la denuncia de los medios sobre la elusión fiscal de Duque tampoco puede ampararse en una conducta poco ejemplar por parte de un miembro del Gobierno. “¿Ejemplaridad? Hablamos de una parte de la sociedad muy pequeña, que no se escondan detrás de las personas humildes de este país porque es una falacia”, ha concluido.