La UCJC puso como controlador del tribunal a un amigo de la directora de la tesis de Sánchez

Santiago Pérez Pérez-Camarero guardaba estrecha relación con María Isabel Cepeda Era uno de los dos evaluadores que tenían que proceder de otra universidad distinta

La Universidad Camilo José Cela (UCJC) permitió que uno de los miembros del tribunal de tesis de Pedro Sánchez que debían ser ajenos a este centro y a la investigación, Santiago Pérez Pérez-Camarero, tuviera estrecha relación con la directora del doctorado, la profesora María Isabel Cepeda. Él hizo las veces de secretario dentro del jurado.

El nombre de este profesor, que procedía de la Universidad de Castilla-La Mancha y se encargó de controlar el procedimiento, era muy familiar para la jefa del doctorado de Sánchez, viuda del profesor Jesús Neira Rodríguez. Y es que Pérez Pérez-Camarero, secretario del tribunal de evaluó a Sánchez con “apto cum laude”, y Jesús Neira se conocían bastante, hasta el punto de tener, por ejemplo, un artículo firmado conjuntamente en 1995 con el título ‘Sindicatos de clase: vestigio del pasado, rémora del futuro’. Fue publicado en Veintiuno: revista de pensamiento y cultura.

Pese a ello, María Isabel Cepeda, profesora de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), afirmó en una entrevista en Gestiona Radio el pasado jueves que el presidente del Gobierno “no recibió ningún trato de favor” y que “le dedicó tiempo” a la investigación. Sin embargo, el propio Sánchez reconoció ese mismo día en su mensaje de Facebook dirigido a la Nación que “por razones obvias, no he tenido tiempo de investigar, pero con dar clases me bastaba”, admitía.

En esa entrevista, Cepeda comentó que “para evitar la endogamia” se designa en aquel proceso de 2012 a una directora para la tesis que pertenecía a otra universidad, es decir, ella misma, que estaba adscrita la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, y “dos doctores ajenos a la Universidad Camilo José Cela emiten evaluaciones externas que avalan la calidad” del trabajo.

Composición

Esos dos doctores externos fueron el citado secretario, Santiago Pérez Pérez-Camarero, de la Universidad de Castilla-La Mancha, y la profesora Cristina Ruza y Paz-Curbera, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). Los otros tres fueron los vocales Alejandro Blanco -que tuvo como directora de tesis a la propia Cepeda-, Juan Padilla y Ricardo José Rejas Muslera, ambos de la Camilo José Cela, donde Sánchez presentó la tesis. El RD 1393/2007 dice que “sólo podrán formar parte del tribunal dos miembros de la Universidad responsable de la expedición del título”.

En el caso de Padilla, se da el agravante de que, tal y como viene informando OKDIARIO, firmó junto a Pedro Sánchez dos artículos previos a la tesis doctoral que luego fueron plagiados en su mayor parte en la misma sin referencia alguna. Ni en la bibliografía de la tesis ni como nota al pie. El actual presidente del Gobierno y Juan Padilla coincidieron como docentes en el Departamento de Administración y Dirección de Empresas de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas de la Universidad Camilo José Cela (UCJC).