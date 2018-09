El tribunal de Sánchez incumplió la ley al aceptar como miembro al coautor de un artículo plagiado en la tesis

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, plagió en su tesis un artículo publicado previamente a la presentación de su trabajo de doctorado. El artículo fue elaborado con un coautor: Juan Padilla. Padilla fue, además, posteriormente, miembro del tribunal que examinó al ahora presidente del Gobierno. Y todo ello, no sólo supuso plagio -como ya ha adelantado OKDIARIO- sino que, además, vulneraba las normas de composición del tribunal de la tesis. Padilla no debería haber estado en el tribunal.

La tesis, de hecho, oculta la más mínima referencia a este artículo y al propio Padilla. ¿Por qué? A la vista de los nuevos datos que pone en la mesa este diario, parece claro que se eliminó cualquier referencia por los dos motivos citados: uno, era plagio; dos, incumplía las normas exigidas para conformar un tribunal de tesis independiente.

Cualquiera de las normas aplicables al doctorado de Pedro Sánchez revelan la imposibilidad de que Padilla estuviera en ese tribunal de una forma regular tras haber sido coautor de una parte de las investigaciones sumadas a la tesis.

El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, de “Ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales” dejaba claro en su artículo 21 que “la tesis doctoral consistirá en un trabajo original de investigación elaborado por el candidato en cualquier disciplina”. Si es original, no puede haber un trabajo previo. Y si es de “el candidato”, no puede haber otro autor. Por lo tanto, la aparición de un coautor, tumbaba directamente la tesis y, por supuesto, genera la pregunta de cómo puede ser que Padilla -obviamente, conocedor de su colaboración con Sánchez publicada el 16 de septiembre previo al 26 de noviembre en el que se hizo la lectura de la tesis- no lo advirtiera en el tribunal.

El Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, mantuvo intacto este punto en su artículo 13 e incluso lo reforzó: “La tesis doctoral consistirá en un trabajo original de investigación elaborado por el candidato en cualquier campo del conocimiento. La tesis debe capacitar al doctorando para el trabajo autónomo en el ámbito de la I+D+i”. El artículo plagiado y cofirmado por Sánchez y Padilla incluía precisamente investigación sobre un “modelo de regresión de exportaciones”. Un modelo matemático que fue copiado tal cual en la tesis: con su fórmula y su desarrollo. Es decir, que la parte más claramente reveladora de investigación, no era original e individual de Sánchez.

Un año después de conceder el cum laude a Sánchez por su tesis, la propia Universidad Camilo José Cela remarcó esta imposibilidad. Si para las tesis tradicionales seguía vigente el Real Decreto 2011, para las populares tesis de “compendio de artículos”, la Universidad lo aclaraba en el artículo 29 de sus normas internas: “Composición del Tribunal de evaluación de la tesis doctoral 1. El tribunal de evaluación de la tesis doctoral estará compuesto por cinco miembros titulares (el Presidente, el Secretario y tres vocales) y dos suplentes, siempre con mayoría de miembros externos a la UCJC […]. 2. No podrán formar parte del tribunal de evaluación de la tesis doctoral: a) El tutor y el director de la tesis. b) El responsable de la estancia, en su caso, para la obtención de la mención internacional. c) Los coautores de publicaciones con el doctorando en el caso de tesis por compendio de artículos publicados”.

En resumen, que bajo ningún concepto podía salir adelante la tesis de Sánchez con ese plagio o con ese tribunal. Y, sin embargo, lo hizo.

Porque en su tesis doctoral, tal y como ha publicado OKDIARIO en exclusiva, Sánchez reprodujo como si fueran aportaciones totalmente originales párrafos enteros del artículo previamente publicado por él junto al doctor Juan Padilla Fernández-Vega, profesor de la UCJC. Padilla y Sánchez, además, eran amigos: coincidieron como docentes en el Departamento de Administración y Dirección de Empresas de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas de la Universidad Camilo José Cela (UCJC).