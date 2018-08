Los Mossos amenazaron con detener a un empresario que intentó quitar la pancarta contra el Rey

La gran pancarta contra el rey Felipe VI visible en el balcón de un edificio de Plaza Cataluña se colocó con total connivencia de los Mossos. Pero, además, la policía autonómica impidió cualquier intento de que fuese retirada.

José Manuel Opazo, ex guardia civil vasco y, en la actualidad, empresario, lo intentó a primera hora de este viernes. Según cuenta a OKDIARIO, dos mossos vigilaban la entrada en el edificio, pidiendo identificación y limitando el acceso a las personas que trabajan en alguna de las plantas.

La quinta -donde se colocó la pancarta- se encuentra actualmente en alquiler. Opazo reclamó la entrada asegurando a los agentes que tenía interés en arrendarla para su negocio. Trataron de impedírselo, diciéndole además que el piso estaba cerrado, pero insistió y consiguió subir a la planta. Explica también que, en todo momento, estuvo vigilado por dos agentes, que le acompañaron incluso mientras subía en el ascensor.

Al llegar a la planta fue advertido por los agentes de que no podía entrar, “por orden de sus superiores, que estaban negociando la retirada de la pancarta”, cuenta Opazo, lo que evidencia que existía una instrucción expresa de la consellería de Interior para que la lona no fuese retirada.

Le llamó la atención que el piso estuviese abierto de par en par. Logró entrar, y acercarse al balcón, pero cuando se dirigió a retirar la pancarta, uno de los agentes le amenazó con detenerle. “Hubiese seguido si hubiese sido otro día, pero hoy no lo era. El protagonismo es para las víctimas”, dice Opazo, que sí denuncia que la pancarta haya sido “escoltada y protegida con dinero público”.

La lona-que ocupa cuatro ventanales de un inmueble en pleno centro de Barcelona-muestra un retrato del Rey boca abajo, con el lema ‘The Spanish King is not welcome in the Catalan Countries’ (El Rey de España no es bienvenido en los Países Catalanes).

Colaboración de la ANC

Varios activistas colocaron la pancarta esta misma noche, con el permiso de los Mossos. La policía autonómica intentó retirarla en un primer momento. Sin embargo, en plena operación, los agentes recibieron una “contraorden” para dejarla en la fachada.

La colocación ha contado, además, con la participación de las plataformas Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural, como demuestra el perfil de Twitter del secretario nacional de la ANC, Adrià Alsina:

Els independentistes que han penjat la pancarta continuen dins de l'edifici, els Mossos d'Esquadra sembla que es preparin per actuar des de fora #FemLaRepúblicaCatalana pic.twitter.com/GKbBhAjTbe — Adrià Alsina Leal (@AdriaAlsina) August 17, 2018

Dos mossos ja s'estan preparant amb cordes i equipament per despenjar la pancarta #FemlaRepublicaCatalana pic.twitter.com/E6kweD4JeT — Adrià Alsina Leal (@AdriaAlsina) August 17, 2018

Ja ha caigut el primer tros de pancarta #FemLaRepúblicaCatalana pic.twitter.com/GAKxptGm4u — Adrià Alsina Leal (@AdriaAlsina) August 17, 2018

Continua l'operació per despenjar la pancarta #FemLaRepúblicaCatalana pic.twitter.com/30GE1MKCRO — Adrià Alsina Leal (@AdriaAlsina) August 17, 2018

Una hora després de la contraordre que ha aturat la policia, els activistes tornen a arreglar la pancarta #FemLaRepúblicaCatalana pic.twitter.com/4Bb3okqYPz — Adrià Alsina Leal (@AdriaAlsina) August 17, 2018

La pancarta ja està perfectament instal·lada, i ni rastre de l'operatiu policial #FemLaRepúblicaCatalana pic.twitter.com/jzl35AOTRF — Adrià Alsina Leal (@AdriaAlsina) August 17, 2018

Otras dos pancartas, también contra Felipe VI, han sido desplegadas en distintos edificios del centro de Barcelona.

Tras la polémica, los Mossos han asegurado que la competencia para instar a la retirada de la pancarta es del Ayuntamiento de Barcelona, gobernado por Ada Colau (En Comú Podem), ya que, según sostienen, no supone ningún riesgo para bienes ni personas.

Varios sindicatos de Policía Nacional han criticado que los independentistas “no tienen ningún tipo de pudor ni respeto” con la colocación de las pancartas y han exigido a los Mossos que las retiren.