La suite del casoplón de Iglesias y Montero mide lo mismo que el piso de 1,4 millones de españoles

La famosa “suite principal con amplio vestidor y baño completo en mármol travertino” del casoplón de Pablo Iglesias e Irene Montero, adquisición que relevó en exclusiva LOOK de OKDIARIO, mide en concreto 36 metros cuadrados, según la información a la que ha podido acceder este medio y que consta en el Registro de la Propiedad.

La parte más privada del chalet de los líderes de Podemos, ubicado en una zona acomodada de la sierra madrileña, cuenta con un dormitorio de matrimonio de 16,28 metros cuadrados, un amplio vestidor que alcanza los 9 m2, un cuarto de baño de 7,45 m2 y un distribuidor de 3,70 m2. En total, suman 36,43 metros cuadrados útiles.

Se da la circunstancia de que este tamaño es el mismo que tiene la vivienda de 1,4 millones de españoles, según los últimos datos registrados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Este organismo oficial cifra en 535.426 el número de casas en España que se encuentran entre los 30 y 45 metros cuadrados. Aplicando el número medio de personas por hogar que da el propio INE para ese mismo recuento (2,58), la cifra de inquilinos de esas viviendas asciende a 1,38 millones de habitantes.

Estos 36,43 metros cuadrados de suite en Villa Tinaja suponen casi una quinta parte de los 205,28 m2 útiles que tiene todo el casoplón (con 222,68 metros cuadrados construidos), incluyendo aquí los dos porches. En total, esta finca, situada en el municipio madrileño de Galapagar, se extiende sobre una superficie aproximada de 2.352 metros cuadrados.

Tal y como informó LOOK de OKDIARIO, ésta no es la única estancia de descanso que hay en el chalet. Completamente independiente del inmueble principal, hay un estudio de dimensiones muy inferiores, de unos 48 m2, pero con todas las comodidades para alojar invitados y no tener que compartir espacio en el interior del casoplón.

De esta manera, el chalet de Pablo Iglesias supera con creces los 108 metros cuadrados del piso de VPO de Vallecas en el que residía en 2014 cuando dio el salto a la política nacional como líder de Podemos, así como los 138 m2 de su anterior residencia, un adosado en régimen de alquiler el municipio de Rivas Vaciamadrid que ya compartió con Irene Montero, portavoz de la formación morada en el Congreso de los Diputados.

Espectacular piscina

Villa Tinaja dispone, además de la casita para invitados, de un baño en forma de tinaja en el jardín (de ahí el apodo de la finca), aparcamiento para dos plazas de vehículo; una espectacular piscina irregular, construida con piedra de musgo en la parte superior; un frondoso jardín adaptado a la vegetación del lugar (encinas, enebros, fresnos, jaras y pinos) y un pequeño huerto perfectamente cercado.

Este casoplón de Galapagar, a escasos metros de la ribera del Guadarrama, sólo linda a la derecha con un otra parcela en una pequeña parte de su perímetro. El resto de la finca está rodeado por zona de sierra madrileña. El importe de esta compra ascendió a 660.000 euros, de los cuales 540.000 euros fueron cubiertos mediante una hipoteca a 30 años concedida por la Caja de Ingenieros, la misma entidad financiera donde Podemos ha ido ingresando las millonarias subvenciones recibidas del Estado.