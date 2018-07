Concejales podemitas se van de viaje a Cisjordania con cargo a fondos públicos

Ocho podemitas y un concejal de la CUP se van de viaje a Cisjordania desde este miércoles y hasta el sábado. Y al menos, uno de ellos ha admitido ya que se va con cargo a fondos públicos. El viaje se ha promovido por la Red de Solidaridad Contra la Ocupación de Palestina (Rescop). Uno de ellos, el concejal de Zaragoza en Común, Pablo Híjar, ha comunicado ya internamente este viaje, de más de cuatro días a Cisjordania (Palestina).

El objetivo declarado: conocer la situación política y social de la población palestina. Y tanto el desplazamiento como la estancia van a ser costeados por la partida municipal destinada a financiar los gastos de representación.

Pero el podemita zaragozano no se ha ido en solitario: han acudido a la cita otros compañeros suyos de las marcas de Podemos y un concejal de la CUP.

Junto a él han viajado a Cisjordania Jaume Asens (Podemos), tercer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona; Neus Fàbregas (Podemos); concejala del Ayuntamiento de Valencia, Adrián Martinez de Pinillos (Podemos), concejal del Ayuntamiento de Cádiz; Mario de la Ossa (Podemos), concejal del Ayuntamiento de Villarrobledo; Joan Coma (CUP), concejal del Ayuntamiento de Vic; Susanna Segovia (Podemos), diputada del Parlament de Catalunya y Elena Sevillano (Podemos) e Isabel Serra (Podemos), diputadas de la Asamblea de Madrid.

El viaje tiene programados una serie de encuentros con determinados cargos y autoridades de Palestina. Al igual que con asociaciones contrarias a Israel. En el plantel de encuentros, de hecho, está la asistencia al evento ‘Building Institutional Solidarity from the Spanish State to Palestine’.

Según la planificación inicial, se pretende avanzar en acciones concertadas con Espacios Libres de Apartheid Israelí, con instituciones públicas y con el propósito de organizar actos o eventos de promoción de la causa palestina.

Dell resto no consta su sistema de financiación, pese a que el encaje es el mismo y en las mismas condiciones que el efectuado por el concejal de Podemos en Zaragoza.

La ruta viajera del miembro de Zaragoza en Común – conocido por quedarse dormido durante un pleno –es la primera que realiza este partido desde la capital aragonesa y desde la polémica surgida a raíz del polémico viaje a Santiago de Chile del alcalde Pedro Santisteve su mujer y su hija para asistir a un congreso iberoamericano de urbanismo.

La polémica se completó en aquel entonces con la notificación de otro viaje a Nueva York de un líder de Podemos Zaragoza también con dinero público.