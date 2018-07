Feijóo niega “distancia” en el comentado saludo con Rajoy

Alberto Núñez Feijóo, presidente de la Xunta de Galicia, ha negado a OKDIARIO que hubiese ningún tipo de distancia o frialdad en el saludo con Rajoy. La escena se produjo en el interior del plenario y antes de que diese comienzo el acto programado para esta tarde en la primera jornada del Congreso de Primarias del Partido Popular.

Feijóo se ha acercado a saludar a su paisano y todavía presidente del partido, Mariano Rajoy,que ya ocupaba el asiento asignado por la organización en el anfiteatro donde ha tenido lugar el orden del día.

Ha sido entonces cuando Rajoy se ha levantado para corresponder a su compañero con un correcto apretón de manos, que Feijóo traducía en un abrazo no correspondido. Rajoy ha mantenido los brazos caídos a ambos lados del cuerpo en todo momento.

El presidente de la Xunta de Galicia ha querido restar importancia al gesto y a la pregunta de OKDIARIO ha sido rotundo:”yo no quería que Mariano se levantase pero lo hizo y al saludarnos me dio las ‘gracias'”.

Muchos han querido interpretar la escena como un descontento del ex presidente del Gobierno que no habría entendido la decisión de Feijoo de no comparecer como candidato a la convocatoria abierta tras su dimisión al frente de los populares.