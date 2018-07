El pleno del TSJN compuesto por 5 jueces resolverá los recursos sobre la sentencia de ‘La Manada’

Los recursos de apelación presentados contra la sentencia de ‘La Manada’ serán resueltos por los cinco magistrados que integran el Pleno de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Navarra TSJN. Dichos recursos fueron interpuestos por la fiscal, la acusación particular y las dos acciones populares -Ayuntamiento de Pamplona y Gobierno de Navarra-, así como por los dos abogados defensores, contra la sentencia dictada por la Audiencia de Navarra.

Así lo ha decretado la Sala de lo Civil y Penal en una providencia (resolución judicial), que puede ser recurrida, debido a “las circunstancias concurrentes” en el asunto. Según los artículos 196 y 197 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en los casos en que la ley no disponga otra cosa bastarán tres magistrados para formar Sala. No obstante, “podrán ser llamados, para formar Sala, todos los magistrados que la componen, aunque la ley no lo exija, cuando el presidente, o la mayoría de aquéllos, lo estime necesario para la administración de justicia”.

El 26 de abril, la Sección Segunda de la Audiencia Provincial condenó a 9 años de prisión por un delito continuado de abuso sexual con prevalimiento a los cinco acusados de violar a una joven de 18 años el 7 de julio de 2016 en Pamplona.

El tribunal consideraba que no se daban los supuestos de violencia o intimidación, necesarios para la consideración de agresión sexual: “Las acusaciones no han probado el empleo de un medio físico para doblegar la voluntad de la denunciante, que, con arreglo a la doctrina jurisprudencial, implica una agresión real más o menos violenta, o por medio de golpes, empujones, desgarros; es decir, fuerza eficaz y suficiente para vencer la voluntad de la denunciante“.

Pendientes de la libertad del guardia civil

Mientras tanto, la Sección Segunda de la Audiencia de Navarra dejaba en libertad el pasado 5 de julio al guardia civil integrante de ‘La Manada’, Antonio Manuel Guerrero, hasta que resuelva la petición de la Fiscalía sobre su posible ingreso en prisión por supuestamente intentar renovar el pasaporte, pese a tener prohibido abandonar territorio español.

El pasado 21 de junio, la Sección Segunda de la Audiencia de Navarra decretaba prisión eludible bajo fianza de 6.000 euros para los cinco miembros de ‘La Manada’ condenados el pasado abril a 9 años de prisión por un delito continuado de abuso sexual con prevalimiento.

Según las fuentes consultadas por OKDIARIO, la Audiencia de Navarra no se pronunciará sobre la libertad del guardia civil de ‘La Manada’ al menos hasta la próxima semana.