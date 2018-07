El jefe de campaña de Soraya Sáenz de Santamaría, José Luis Ayllón, ha asegurado que, tras el análisis de los datos en primera vuelta, la victoria de la exvicepresidenta sobre Pablo Casado puede asegurarse “con más que claridad”.

Ayllón mantiene que la lista más votada “suele coincidir” con lo que quieren los compromisarios y ha considerado, además, que la mayoría de ellos votarán “lo que han dicho los afiliados”, en clara alusión a la ajustada victoria que en la primera vuelta de la primarias dio más votos a la exvicepresidenta que a Casado, el otro candidato que ha pasado el corte.

Ayllón no descarta a día de hoy la posibilidad de una candidatura única. “La voluntad de Sáenz de Santamaría es buscar la mayor sintonía posible con los precandidatos no elegidos para encontrar puntos de encuentro” y “Pablo Casado no puede olvidar que somos todos compañeros y que él pertenece al aparato del partido”. El equipo de la vicepresidenta confirma que ya han trasladado su interés a Casado y Cospedal en mantener reuniones bilaterales, a la espera de confirmación de fechas.

Sáenz de Santamaría ha concretado con su equipo el procedimiento en el que ha de trabajarse a partir de ahora. Pasa por buscar el acercamiento con los compromisarios que pertenecen a aquellas demarcaciones donde, en primera vuelta, los afiliados no han apoyado mayoritariamente a la candidata vencedora.

Preguntado por el debate entre candidatos, Ayllón afirma que “la preocupación de Sáenz de Santamaría por mantener un debate, cuando ha debatido con más gente de lo que ha hecho nunca Pablo Casado, es más bien ninguna”. Los ‘sorayistas’ se ponen a disposición de lo que determine la Comisión Organizadora de las primarias, que ha emplazado la toma de la decisión a finales de esta semana.

Debate ideológico

Preguntado sobre el debate ideológico que algunas voces del partido exigen, Ayllón es tajante: “Quienes hablan de eso no tienen ni idea de lo que estamos hablando”. Recuerda que las primarias se convocan para elegir el candidato que ha de liderar el partido y no para “hacer un partido más pequeño sino más grande”.

Y en relación al contenido ideológico del Partido Popular, Ayllón remite a las ponencias aprobadas y los documentos vigentes desde el último Congreso de febrero de 2017.

Con respecto al análisis de los apoyos abiertos y ya recibidos por Pablo Casado ha sido tajante: “El Partido Popular de Aznar es el Partido Popular. Aguirre le ha apoyado pero no sé cuál es el PP de Aguirre, ni siquiera sé si hay un PP de Aguirre, yo creo que no”.

Sobre las críticas a la gestión en Cataluña y la postura de Sáenz de Santamaría en relación a temas como el terrorismo, el aborto y otras cuestiones sobre las que Casado ha sido contundente en sus mensajes de campaña: “No escuché a Pablo Casado en aquel momento pronunciarse al respecto de cómo se estaban llevando a cabo los contactos institucionales con Cataluña ni protestar por la posición del Gobierno en el recurso del TC en relación al aborto”.