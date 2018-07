La camiseta de la Diada enfrenta al separatismo por copiar el logo del partido de Puigdemont

La camiseta para la Diada separatista del próximo 11 de septiembre no ha tenido buena acogida entre el independentismo. Y es que, nada más ser presentada este viernes por la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI), ha provocado indignación en el sector del secesionismo más afín a ERC al imitar el logo de Junts Per Catalunya (JuntsxCat), la formación de Carles Puigdemont y Quim Torra.

Así, en las redes sociales, esta copia en el diseño ha sido especialmente criticada por tener un carácter partidista. “Diada 2018, todos desfilando con la camiseta de JuntsxCat”; “Qué vergüenza de camiseta”; “Gracias por no representarnos a todos y todas” o “Yo no me pongo esa camiseta. Es que ni disimulan; con todo el descaro”, han sido algunas de las reacciones más enfurecidas. Además, la elástica incluye el lema “Hacemos la República catalana” y un dibujo de la montaña del Pedraforca.

La tensión entre ERC y Junts Per Catalunya se observa en cada detalle. Por ejemplo, la consellera de Presidencia y portavoz del Govern, Elsa Artadi, replicó el pasado lunes a sus socios que el 1-O “es patrimonio de los dos millones de catalanes que participaron”, al tiempo que consideró que esto nadie lo está poniendo en cuestión.

En rueda de prensa, Artadi salió así al paso de la polémica originada por el presidente de ERC, Oriol Junqueras, al sostener que “nadie ha dado tanto y nadie está pagando un precio tan alto” por defender el 1-O como ERC. Esta postura del exvicepresidente de la Generalitat, ahora mismo encarcelado en la prisión de Lledoners (Barcelona), levantó críticas de miembros de JuntsxCat, que se reivindicaron, por su parte, como la fuerza de “los más valientes”.

El color de Ciudadanos

Así mismo, otro elemento de la camiseta de la ANC para el Onze de Setembre que ha provocado rechazo entre el separatismo es el color de la prenda, un naranja fuerte. Desde la plataforma que lidera Elisenda Paluzie explican que esta tonalidad ha sido elegida en recuerdo de las bridas que se utilizaron en las urnas del referéndum ilegal del 1-O de octubre. Sin embargo, los detractores de este color han recalcado que se asemeja al de Ciudadanos, primera fuerza en Cataluña en las elecciones del 21-D y principal partido de la oposición en el Parlament.

Frente al naranja rojizo escogido, hay quienes lamentan que el color de la camiseta no haya sido amarillo o negro en señal de apoyo a los exlíderes de la ANC y Òmnium Cultural y los exdirigentes de la Generalitat que siguen encarcelados por su implicación en el golpe separatista.

La manifestación de la Diada separatista recorrerá este año la Diagonal de Barcelona desde el Palau de Pedralbes hasta la plaza de las Glòries, según los organizadores, que han explicado que la marcha del martes 11 de septiembre reclamará “hacer república” y tratará de ser una “gran muestra de fuerza inspirada en el espíritu del 1-O”.