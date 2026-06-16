El Gobierno aprueba 118 millones para el mantenimiento de los Falcon y otras aeronaves oficiales

El Consejo de Ministros ha aprobado la celebración del acuerdo marco para el mantenimiento de varios Falcon y otras aeronaves oficiales por un valor estimado de 118.600.000 euros y una duración de cuatro años. Asimismo, ha aprobado otro acuerdo de suministro de material para reforzar sistemas de armamento, material, munición y equipamiento.

Los modelos de los aviones en cuestión son los T.18 o Falcon 900, T.22 o Airbus 310 y los T.20 o Cessna Citation V del Ejército del Aire. La prórroga del actual acuerdo finaliza en septiembre de 2026, por lo que, según indican, es «necesario para asegurar la continuidad del soporte de mantenimiento de las flotas y para garantizar el abastecimiento de material para las mismas».

En cuanto al refuerzo de suministros de material, el Consejo de Ministros ha aprobado el acuerdo de este suministro de un valor estimado de 3.520.955.187 euros. Se trata del «refuerzo de capacidades de diversos sistemas de armamento, material, munición y equipamiento».