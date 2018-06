El Rey es recibido con Els Segadors y no con el himno de España en los Juegos Mediterráneos

El rey Felipe VI y el presidente del Gobierno Pedro Sánchez, acompañados por el presidente de la Generalitat Quim Torra y los presidentes de los comités olímpicos y organizadores de los Juegos del Mediterráneo, han sido recibidos en el Nou Estadi de Tarragona, sede de la ceremonia inaugural de los juegos, con Els Segadors, el himno catalán, que han aplaudido tanto el jefe del estado y el presidente. Una vez en el palco, han puesto el himno nacional de España junto a otros himnos y canciones.

Las caras de las tres máximas autoridades presentes en el palco del estadio tarraconense no eran precisamente de alegría, cuando sonaban ambos himnos. Desde la entrada, Torra no ha mirado en ningún momento ni a Felipe VI ni a Pedro Sánchez, aunque también ha aplaudido más tímidamente que el jefe del estado y el presidente a Els Segadors, el himno nacional de España.

A diferencia de otros actos donde ha participado Felipe VI en los últimos años en Cataluña, hoy en Tarragona los aplausos al jefe del estado superaban los abucheos, así como la presencia de banderas de España portadas por los espectadores demostraban que este es un gran evento de país, algo que no ha gusta ni a Torra ni al Govern, que decían hoy que “los hemos pagado nosotros, son nuestros juegos, es nuestro país”.

El protocolo ha sido difícil de cerrar, ya que hasta el último minuto el presidente catalán Quim Torra no ha confirmado su asistencia al acto. Ha sido este mediodía, tras las presiones recibidas tras filtrarse a través de OKDIARIO que no asistiría al acto para plantar al rey, que han rectificado su posición, alegando por eso que rompían relaciones con la Casa Real y que no invitarían al jefe del estado a actos organizados por la Generalitat ni miembros del Govern irían a actos organizados por la Casa del Rey. Hoy, además de Torra, también estaban la consejera de Empresa Elsa Artadi, el de Exteriores Ernest Maragall y el Secretario de Deportes, Gerard Figueras.

Saludó a los CDR

Antes de asistir a la ceremonia inaugural de los juegos del mediterráneo, Torra ha acudido a saludar y jalear los manifestantes independentistas que se habían concentrado a escasos metros del estadio tarraconense, para protestar por la presencia de Felipe Vl en la ciudad.