El terrorista Arnaldo Otegi ha querido sumarse a la ola de rechazo en las redes sociales a la libertad provisional dictada por la Audiencia Provincial de Navarra para los cinco integrantes de ‘La Manada’. Pero le ha salido el tiro por la culata. Los usuarios de Twitter le han recordado las 59 mujeres que fueron asesinadas por la banda terrorista ETA, la misma banda a la que perteneció Otegi.

“Nuestro pueblo no se merece vivir en un Estado que ampare agresiones contra las mujeres. Todo mi apoyo”, ha escrito en su perfil de Twitter el actual coordinador general de la proetarra EH Bildu bajo el lema “Yo sí te creo”.

Nuestro pueblo no se merece vivir en un Estado que ampare agresiones contra las mujeres. Todo mi apoyo, #YoSíTeCreo . #NikSinistenDizut https://t.co/pUObVAZq8g

La columnista política Cristina Losada ha respondido a Otegi con un hilo en Twitter en el que le ha recordado, una por una, las mujeres que fueron asesinadas por la banda terrorista ETA hasta llegar a las 59. Este mensaje se ha vuelto viral en las redes sociales, alcanzado casi los 2.000 ‘retweets’ y superando los 2.600 ‘me gusta’.

Pero este comentario no ha sido el único que ha recibido Otegi por hacer uso de su “hipocresía” en las redes sociales. Así se lo han hecho saber varios tuiteros, que han llegado a adjuntar imágenes de algunos atentados perpetrados por la banda terrorista ETA.

Te voy a decir algo que igual no sabes, la gente que se cree lo que escribes tienen el mismo nivel de putrefacción en el cerebro que tú. No te vengas arriba por los likes y esas cosas, y se consecuente con lo miserable que has sido en tu vida.

— ••• (@GeorgeBest75) 21 de junio de 2018