El organizador del Congreso del PP: “Ni son los Juegos Florales ni debe ser Juego de Tronos”

“Feijóo se veía como un candidato con posiciones de consenso. Esa era su virtud. Al no presentarse ha disparado el pluralismo. Feijóo podía ser el clavillo del abanico para componer una posición unitaria. No quiero decir que no se vaya a producir, pero ahora va a ser después de la confrontación”, ha opinado.

Pese a asegurar que no debe “prejuzgar” nada y que se “presume” de el su “neutralidad”, De Grandes se ha referido al presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, y a su decisión de no postularse como candidato a la Presidencia del PP.

Los candidatos

Los candidatos del Partido Popular están ultimando sus campañas electorales internas con el objetivo de recorrer todas las comunidades autónomas durante los 12 que disponen de plazo para poder explicar sus proyecto a los afiliados del partido.

Los siete candidatos que optan a presidir el PP arrancarán formalmente este sábado la campaña y dispondrán de un total de 12 días para recorrer España y buscar apoyos entre los más de 869.000 afiliados de la formación. El día 5 esos militantes votarán en urna a su candidato preferido para liderar el PP.

En concreto, se disputan la presidencia del PP: la ex ministra de Defensa María Dolores de Cospedal; la ex vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría; el ex vicesecretario de Comunicación Pablo Casado; el secretario ejecutivo de Relaciones Internacionales del partido, José Ramón García Hernández; el ex ministro de Exteriores José Manuel García-Margallo; el ex dirigente de NNGG de la Comunidad Valenciana José Luis Bayo; y el concejal de La Font de Figuera (Valencia), Elio Cabanes.