La presencia de OKDIARIO en la manifestación del Día Internacional de la Mujer no ha gustado mucho. Los micrófonos de OKDIARIO tampoco han sido un plato de buen gusto para Podemos. Los responsables de prensa intentaron, sin éxito, vetar a este medio cuando intentaba conversar con la portavoz de la formación morada en el Congreso, Irene Montero. Alegaban que “ya habían hablado para las agencias” y que no daría más declaraciones.

No obstante, este periódico no ha querido dejar la pasar la oportunidad de hablar con Montero. La portavoz de Podemos en el Congreso ha abogado por la igualdad de la mujer en el trabajo, preguntándose “¿Cuántos hombres hay que no han sido válidos y han estado sólo por ser hombre?”. Una respuesta que lleva a pensar si lo decía por Íñigo Errejón.

Ciudadanos: ¡fuera esquiroles!

Un grupo de feministas presentes en la cabecera de Ciudadanos ha rodeado a la portavoz de C’s en el Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís, a la que ha increpado con megáfonos al grito de “¡esquirola!”. “A mí lo que no me van a hacer, en búsqueda de ningún feminismo de palo, es impedirme mi libertad”, ha respondido la responsable política en declaraciones a los medios.

Los socialistas también han estado presentes en esta jornada de protesta. La secretaria de Igualdad del PSOE, Carmen Calvo, ha pedido recuperar la asignatura de educación para la ciudadanía. En declaraciones a OKDIARIO, justifica que recuperar esta materia sirve para “que las niñas entiendan que son ciudadanas y ejerzan sus derechos, y los niños entiendan que tienen que compartir con la mujer”.

En torno a las 19:00 horas los convocantes han dado el pistoletazo de salida a una protesta que ha teñido de morado el recorrido. Desde Atocha, pasando por el Paseo del Prado y Cibeles hasta finalizar en Plaza de España, donde a las 22:00 se ha leído el manifiesto.