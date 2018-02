Page y Podemos echan de un hotel a varios desalojados de unas viviendas sociales ruinosas en Guadalajara

El presidente de Castilla La Mancha, Emiliano García-Page, y sus socios de Podemos, han decidido echar también del Hotel España a algunas de las personas con bajos recursos económicos a los que, previamente, habían ya desalojado de una promoción de pisos sociales por encontrarse los pisos públicos en riesgo de derrumbe. Y todo ello, pese a que la campaña de los socialistas y los podemitas, se basó en asegurar que defenderían a las personas con mayor necesidad porque, según ellos, habían quedado desprovistos de ayuda durante la etapa de gobierno regional de María Dolores de Cospedal.

El desalojo inicial ordenado por Page y aceptado por sus socios podemitas afectó a 110 vecinos de una promoción social en ruina. Pero el escándalo fue a más porque, encima, les han seguido cobrando el alquiler de sus casas inexistentes más el de las nuevas donde han alojado de emergencia a algunos de los afectados.

Ahora, los socialistas y podemitas han decidido rizar más aún el rizo y han ordenado actuar contra los “irregulares”. Es decir, contra los que no han realojado en viviendas porque su situación era “irregular” –justo el colectivo al que el gobierno de izquierdas aseguró que trataría con más atención–.

Una madre con dos hijos de 3 y 6 años

El caso más emblemático es el de una madre con dos dos hijos menores de edad: de 3 y 6 años. Ella se llama Nasima el Alfi. Y el Gobierno de Page asegura que debe salir del Hotel España porque nunca tuvo derecho a estar en las viviendas sociales por estar en situación “irregular”: el piso estaba a nombre de su primo, y ella lo ocupaba pagando puntualmente mes a mes. De hecho, mientras que los pisos no tuvieron grietas, el Ejecutivo regional no puso pega alguna a esa supuesta irregularidad pese a conocer que el pagador no era el primo.

Hay que recordar que el propio Pablo Iglesias ocupó en Madrid durante años un piso adjudicado por motivos sociales a su madre y que, tras mudarse ella, él siguió habitando sin comunicarlo a las autoridades y mientras que cobraba un sueldo de eurodiputado.

La asociación de afectados señala en el documento que leerá mañana que “El día 15 de febrero la empresa pública GICAMAN le comunicó verbalmente [a Nasima el Alfi] que debería abandonar el hotel en el que la han tenido realojada en la fecha límite del día 18 de febrero sin ofrecerle ninguna solución alternativa. Esta vecina y sus dos hijas menores quedarán, por tanto, totalmente desamparadas y sin un hogar donde

dormir”.

Un edificio en ruinas

El edificio en ruinas del que desalojaron a todos constaba de 48 viviendas. Se encontraba en Guadalajara. Y tuvo que ser desalojado porque la urbanización pública se encontraba en riesgo de derrumbe. Era un edificio de Gicaman, la empresa pública de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Y contaba con un tipo de viviendas sociales que se construyeron en el año 2005, cuando Emiliano Garcia-Page era vicepresidente segundo del Gobierno de Castilla-La Mancha. Las viviendas se concedieron en régimen de alquiler social y se pusieron a disposición de gente sin recursos.

Los afectados eran en total 110 vecinos que, de pronto, se quedaron sin vivienda, pero que, pese a ello, siguieron recibiendo la exigencia de pago de los pisos en ruina. Es más, los que fueron relajados en otros pisos sociales han empezado a recibir la exigencia de los pagos de la vivienda donde han sido relajados de emergencia sin descontar los pagos de las declaradas en riesgo de derrumbe.

El pasado 7 de febrero tuvo lugar una reunión del alcalde de Guadalajara, Antonio Román, con los afectados. Éstos le pidieron ayuda ante su situación y solicitaron que sus quejas fuesen trasladadas a la Administración regional, competente en este asunto.

El alcalde Román lo hizo pero, lejos de descubrir que se trataba de un posible error, se encontró con que el Gobierno manchego remitió una nota informativa cargando contra el alcalde, Antonio Román, y acusándole de mentir con las afirmaciones que hizo en nombre de los vecinos desalojados.

A la vista de la reacción y de que Page y sus socios podemitas no tienen la intención de solventar la situación, los vecinos afectados por el “desalojo del bloque de viviendas sito en la C/Laguna de a Colmada 1” iniciarán mañana a las doce una movilización pública para reclamar que “el inminente desahucio de la inquilina Nasima el Alfi y sus dos hijas menores” se frene.