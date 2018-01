Teresa Rodríguez exige que nadie la tutee y se le hable de usted porque “soy autoridad”

La secretaria general de Podemos en Andalucía, Teresa Rodríguez, ya ha copiado los ‘tics’ de la ‘casta’ que, en su momento, tanto criticó.

Así se comprueba en la conversación que, a través de la red social Twitter, ha mantenido con el director de ABC de Sevilla, Álvaro Ybarra Pacheco. Ybarra recriminó a Rodríguez que ni su partido, ni IU, hubiesen acudido al acto de homenaje al concejal del PP, Alberto Jiménez Becerril, y su mujer, Ascensión, asesinados hace veinte años por ETA. “Su ausencia les delata”, reprochó.

Tras un tenso intercambio, Rodríguez, visiblemente enfadada, acaba advirtiéndole que no le tutee porque es una “autoridad”.

La conversación va subiendo de tono, hasta que el periodista le reprocha los insultos que está recibiendo por parte de internautas al servicio de Podemos.

Yo no he pensado que usted tuviera un "ejército de trolls anónimos" por las cosas que han escrito debajo de su primer tuit, muy muy duras por cierto, por eso quería hablar con usted pero veo que está completamente posicionado contra nosotr@s. — Teresa Rodríguez (@TeresaRodr_) January 30, 2018

Hasta que la dirigente andaluza termina delatándose. “Y le agradecería que no me tutee, yo no le he tuteado y a diferencia de usted soy una representante electa y por tanto una autoridad. Seguro que conoce las reglas de tratamiento y protocolo, en la calle si le hablan de usted lo normal es responder igual”, escribe la líder andaluza de Podemos.