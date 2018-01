Aznar y Sarkozy se reúnen en Madrid aprovechando la gira de Carla Bruni

El ex presidente del Gobierno José María Aznar se ha reunido este miércoles en Madrid con el también ex presidente francés Nicolas Sarkozy. Aprovechando que Carla Bruni, mujer de ‘Sarko’, se encuentra de gira por nuestro país, los dos ex mandatarios han aprovechado para mantener un encuentro discreto en el hotel Santo Mauro de la capital antes de acudir al concierto de Bruni.

La cantante, actriz y modelo presenta en Madrid su nuevo trabajo discográfico ‘French Touch’ en el que versiona hasta 11 temas de artistas tan variados como The Rolling Stones, Depeche Mode, AC/DC, Lou Reed o ABBA, entre otros.

Bruni ha querido estar acompañada en esta minigira, que también incluye una actuación en Barcelona, de su esposo y ex presidente francés Nicolas Sarkozy. Este miércoles, aprovechando su paso por Madrid, el político francés se ha reunido con un viejo amigo: José María Aznar.

El céntrico hotel Santo Mauro ha sido escenario del encuentro, como demuestran las fotos conseguidas en exclusiva por OKDIARIO. Sarkozy ha llegado al mismo sobre las 17.22 horas. Tres cuartos de hora después, Carla Bruni ha salido del establecimiento hotelero, con el vestuario que iba a utilizar en el concierto, y se ha dirigido hacia el Teatro Nuevo Apolo. Pocos minutos después, sobre las 18.12 horas de la tarde era José María Aznar el que entraba en el Santo Mauro.

El encuentro entre Aznar y el ex presidente francés ha durado poco más de una hora puesto que, sobre las 19.25 horas, Sarkozy abandonaba el hotel y se dirigía al teatro para asistir al concierto de su mujer. Aznar, invitado por la pareja, ha acudido también al Nuevo Apolo, al que ha entrado por la puerta de atrás para huir de los focos, en el que ha podido disfrutar de la presentación del nuevo trabajo discográfico de la cantante.

Carla Bruni ha deleitado a sus fans más incondicionales con un concierto íntimo, era el deseo de la cantante que sus actuaciones fueran ante un público selecto y reducido.