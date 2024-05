La DGT te puede sancionar por esto que todo el mundo hace

Si se conduce a más velocidad de la debida, después de consumir alcohol o cuando no se lleve el cinturón de seguridad, son una algunas infracciones por las que es posible que te multen. Existen otra serie de infracciones que puede que desconozcas, vamos a explicarte todo lo que debes saber sobre este tipo de sanciones.

Para comenzar con seguridad es fundamental que todos vayamos a conocer y cumplir con las normativas de circulación. Las normas de tráfico no solo se va a aplicar a los que conducen los vehículos, sino a la totalidad de usuarios de la calle, como a ciclistas y peatones

No hay que olvidar que una infracción va a consistir en que se incumplen las normativas de circulación y que puede que conlleve una multa o sanción económica y, donde dependiendo de la gravedad, es posible que implique perder puntos del carnet.

Clases de infracciones

Vamos con ellas:

Circulación

La escasez de señalización de las maniobras, velocidad excesiva, no se respeta la prioridad de paso, utilizar el móvil, el que se salte un semáforo, etc.

Alcohol y demás drogas

Cuando se conduce bajo el efecto sustancias o alcohol.

Autorización para circular

Circulación cuando no se tenga el permiso o la autorización precisa para conducir o que se haga con el permiso que esté caducado.

Condición a nivel técnico del vehículo

Circulación con la ITV ya caducada, con las modificaciones del vehículo no homologadas.

Seguro

Si circulas cuando no tengas el seguro obligatorio al corriente de pago.

Con cada tipo de estos y en base a lo grave que sea el hecho, la infracción es posible que se catalogue por lo grave que se tenga como leve, grave o muy grave.

La cuantía de la sanción o detracción de los puntos dependerá de lo grave que sea la propia infracción.

Las que suelen ser más causa de sanciones son:

Velocidad excesiva

Consumo de drogas o alcohol

No llevar el cinturón

Utilización del móvil

No debes olvidar que también son generales las sanciones cuando se conduce caducado el permiso, no disponer de la ITV actualizada o que se conduzca sin el pertinente seguro del coche.

¿Quién tiene la responsabilidad de la infracción?

El conductor va a ser responsable de la infracción o del titular del vehículo, donde todo va a depender de la clase de infracción por el que te multen.

La sanción va a poder recaer siempre sobre el autor de la infracción. Las únicas excepciones son las siguientes:

Cuando la multa sea por no usar los sistemas para retención de los niños o porque el pasajero no utilice el caso, si el vehículo así lo desea, la responsabilidad será del conductor del vehículo. También lo va a ser por el hecho de transportar pasajeros que no tengan la edad mínima exigida.

Cuando la persona infractora tenga menos de 18 años, van a responder de la multa impuesta a los tutores.

Infracciones de las que es responsable el conductor

En el caso de las multas que estén relacionadas con la circulación y las de consumo de alcohol y drogas van a ser responsabilidad siempre que la persona que conduzca el vehículo en este momento.

Cuando el agente no haya podido notificar la infracción cuando se cometa, va a ser responsabilidad por parte de:

El titular del coche o el arrendatario, tanto para los coches de alquiler como de renting.

El conductor habitual en los casos donde el vehículo hubiese asignado uno.

Infracciones de las que es responsable el propio arrendatario

Se va a considerar que tiene responsabilidad de la infracción el titular del coche o el arrendatario de este para los coches de renting:

Estacionamiento o impago de peajes, salvo que el coche hubiese designado a un conductor habitual o se indique un conductor con responsabilidad del hecho.

Documentación del coche seguro, revisiones periódicas del vehículo como la ITV y el estado de conservación en el que se encuentra.

Sanciones en relación con la infracción

Hablamos de que una infracción es posible que se castigue con una sanción económica, pero que puede provocar una pérdida de puntos en el permiso de conducir.

La sanción económica de la multa va a depender de la gravedad de la infracción que se cometa.

Las infracciones muy graves y es posible que buena parte de las graves pueden terminar implicar perder puntos.