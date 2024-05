Ione Belarra pide la expulsión de Israel de Eurovisión

La líder de Podemos, Ione Belarra, ha vuelto a reclamar la expulsión de Israel del festival Eurovisión. Mediante un vídeo difundido en la red social X (Twitter) y en vísperas de la celebración del certamen musical, demanda la «exclusión» de este país puesto que su ofensiva en territorio palestino es «incompatible» con los valores de «diversidad y convivencia» que promulga Eurovisión.

«Es una hipocresía indescriptible por parte de Europa que se le permita participar cuando, por otra parte, ya se excluyó a Rusia después de la invasión en Ucrania con carácter inmediato. Es urgente que no se permita que Israel se lave la cara», ha zanjado Belarra.

The values promoted by Eurovision would never allow for a genocide like the one being committed against the Palestinian people. We join those in European parliaments calling on Eurovision to take action and not allow Israel to participate in this year’s edition. pic.twitter.com/LRjiGIAu07

— Ione Belarra (@ionebelarra) May 8, 2024