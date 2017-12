Zoido: “La equiparación salarial de Policía y Guardia Civil la hace Rajoy, no ésos a los que oigo hablar”

El ministro del Interior reivindica la equiparación salarial de la Policía Nacional y Guardia Civil como una decisión del Gobierno de Mariano Rajoy. Juan Ignacio Zoido, en una entrevista a OKDIARIO. señala que esa subida salarial “es de justicia”, debe “iniciarse ya” y, además, “lleva desde los años 90 reclamándose pero quien la va a hacer es el PP, no ésos a los que oigo hablar tanto”.

“La policía necesita la equiparación salarial, incluso sin haber hecho los méritos extra que ha hecho en los últimos meses”, aclara Zoido. “Estamos hablando de que tengan un reconocimiento económico mejor y de que no tengan un desfase con respecto a los Mossos”, puntualiza el ministro. “Por lo tanto es una reivindicación justa y ha llegado el momento de que se cumpla”, explica. Para ello se llevan manteniendo desde hace meses negociaciones con los responsables de las asociaciones y sindicatos de Policía y Guardia Civil. Negociaciones que, pese a no estar aún cerradas, cuentan ya con el compromiso personal del ministro que acaba de prometer un documento de trabajo. “Empezaremos en el próximo año 2018. No podremos hacerlo en su totalidad en un año, pero a partir del próximo año empezamos ya con la equiparación”. La expectativa es cerrar la equiparación en un plazo de tres años.

“De cara a los próximos presupuestos, pactaremos el inicio de la equiparación”, señala Zoido. Pero el ministro quiere dejar claro que no será la única partida que mejore el Gobierno: la subida de sueldo para policías y guardias irá de la mano de “la mejora de sus medios materiales y de infraestructura que la Policía y la Guardia Civil merecen. Por fin se va hacer”.

El ministro sale al paso de las críticas recibidas desde otros partidos con respecto a este asunto. “Yo he oído mucho… y ahora veo que muchos se suman al carro. Ahora todo el mundo dice que gracias a ellos se va a hacer la equiparación del sueldo, pero yo he encontrado una carta enviada a don José Luis Corcuera, del año 90: se la dirigen los sindicatos de la Policía para conseguir la equiparación. En aquella ocasión era igualarse a los sueldos de la Ertzaintza y de la Policía Local de Madrid”, sonríe el ministro. “Desde hace 27 años se viene reclamando y va a ser el Gobierno de Mariano Rajoy el que lo haga”.

Los cálculos del impacto en Presupuestos de esta equiparación aún no se conocen oficialmente. Pero desde la Guardia Civil se ha planteado ya un calendario de inversión a tres años. Y en esos cálculos la cifra estimada alcanza los 1.500 millones de euros extra en tres años.

Zoido ha querido despejar dudas en la entrevista, además, sobre la coordinación entre CNI y Policía o Guardia Civil. “Las distintas fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado están trabajando de forma coordinada. Todos: Policía, Guardia Civil, Policías Autonómicas, y todas ellas con el CNI”. El ministro descarta que pueda haber “descoordinación, si no sería un desastre y no lo es”. “Todos ellos son buenos y magníficos profesionales y lo que hay que hacer es dejarles trabajar con la misma independencia que trabajan también los jueces”, concluye el ministro.