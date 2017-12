Podemos no ha querido calificar de “asesinato” la muerte a balazos de dos guardias civiles en Teruel. Lo ha hecho de forma oficial en el Ayuntamiento de Zaragoza. Según su portavoz, Luisa Broto, se trata de un “fallecimiento”. La negativa se ha mantenido pese a que los responsables del PP han insistido en que se calificara de asesinato lo que evidentemente lo es, pese a lo que Podemos ha continuado como si no pasase nada y ha seguido manteniendo la calificación de “fallecimiento” en el pleno municipal de la capital de Aragón.

“Hay convocado a las once y media un minuto de silencio por el fallecimiento de dos guardias civiles y una persona civil”, ha señalado la portavoz de Podemos que, además, es vicealcaldesa del Ayuntamiento de Zaragoza en representación de Zaragoza en Común y donde mantienen el poder con el PSOE. Los portavoces del PP no han tardado en cortar la intervención y señalar que “este minuto de silencio no es porque hayan fallecido. Es porque los han asesinado”. Broto, sin inmutarse, ha señalado que “no tengo los datos, sólo he relatado que hay un minuto de silencio: no tengo la autopsia, ni el acta”.

Desde el PP han añadido en ese momento que “cuando se trata de violencia de género usted siempre le llama asesinato. Para nosotros esto también ha sido un asesinato”. Pero la versión de Podemos no ha variado. De hecho, ni siquiera han contestado a esta última intervención: han mantenido tal cual su frase y calificación.

La calificación de “fallecimiento” queda así en la versión oficial de Zaragoza en Común para definir el asesinato de tres personas, entre ellas dos guardias civiles, durante un tiroteo registrado sobre las siete de esta tarde en una masía situada en el paraje de El Ventorrillo, entre las localidades turolenses de Andorra y Albalate del Arzobispo, un día antes.

El tercer fallecido es José Iranzo, un ciudadano que acompañaba a los agentes en la búsqueda de un hombre que el pasado 5 de diciembre asaltó una masía en Albalate del Arzobispo y que causó heridas a dos personas. Al llegar al lugar, el sospechoso no dudo en tirotearles, asesinando a las tres personas. El autor, además, robó a los guardias civiles sus armas reglamentarias, dos pistolas berettas, y huyó en una camioneta de color verde.