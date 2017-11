El PNV presiona al Gobierno para que deje libres a los golpistas catalanes a cambio de los Presupuestos

La tensión crece para poner en la calle a los golpistas catalanes antes del 21 de diciembre. Y el PNV se ha sumado con otra vía de presión: los Presupuestos. Los nacionalistas vascos se han marcado dos semanas de “stand by” en las negociaciones con el Gobierno sobre las cuentas del Estado para 2018 con el argumento de que quieren ver “qué pasa en el Tribunal Supremo y Audiencia Nacional” con respecto a las prisiones preventivas de Junqueras, los ‘Jordis’ y los ex consejeros catalanes encarcelados en aplicación de las medidas cautelares decretadas por la Justicia, señala una fuente conocedora de las negociaciones.

El mensaje ha sido captado por el Gobierno: dependiendo del trato judicial a los golpistas, la versión del PNV será una u otra ante las negociaciones de los Presupuestos. La explicación interna de los nacionalistas vascos es clara: en su eterno juego a dos aguas quieren respaldar los Presupuestos nacionales porque saben que es la negociación en la que ellos obtienen partidas e inversiones para su electorado clásico más relacionado con el mundo empresarial vasco.

Pero, su otra parte del electorado, el que vive en contagio puro con el separatismo catalán no les perdonará apoyar una medida legislativa del mismo partido que encarcela a sus ‘hermanos’ catalanes. Especialmente si el PNV no hace todo lo que está en su mano para intentar ponerlos en la calle. Y el PNV sabe que la pérdida de esa mitad, que iría en parte a EH Bildu como medida de castigo, podría provocar una debacle en la evolución política del PNV en el País Vasco. Un precio que los nacionalistas vascos no están dispuestos a aceptar.

Por eso el partido de Iñigo Urkullu medió justo antes de la proclamación de la declaración universal de independencia con el objetivo de buscar un punto de encuentro entre Carles Puigdemont y el Gobierno. Porque era consciente de que, una vez declarada la DUI sería muy difícil frenar la actual ola de acontecimientos. Especialmente las prisiones preventivas de los golpistas. Y, en el fondo, PNV quiere alcanzar un acuerdo con el PP porque también necesita socios para sus propios Presupuestos regionales en el País Vasco.

La situación de tensión, sin embargo, empieza a generar ya discursos en contra dentro del propio Gobierno, donde empiezan a sonar voces asegurando que, quizás, no sería tan mala opción prorrogar los Presupuestos nacionales de 2017 ante la enorme dificultad que va a suponer alcanzar un acuerdo en esta situación. Esas mismas voces alertan de que, por mucho que quiera el PNV, el precio para justificar un acuerdo en el contexto de la actual situación de Cataluña puede ser tan brutal que puede ser contraproducente para el PP aceptarlo.