El ex presidente del Gobierno y presidente de la fundación FAES, José María Aznar, ha asegurado este jueves que la reforma constitucional “de la que se habla no debe ser el pago a plazos de lo que ahora no estamos dispuestos a pagar al contado al secesionismo“.

Aznar ha realizado estas declaraciones durante el acto de clausura del Foro #Ideasfaes, celebrado en Valencia, en el que varios expertos han debatido sobre sanidad y educación.

A su juicio, “el secesionismo catalán ha sobrepasado todas las líneas rojas que creíamos que existían ante un desafío de semejante magnitud a la ley y al orden constitucional”.

“Está en juego el pacto del 78”

“Los silencios se han interpretado como debilidad y no como muestras de prudencia, y se ha inculcado en las mentes una independencia gratuita, dorada y saludada por el mundo, cuando la realidad es la fractura social y el descrédito internacional. Un conflicto sin precedentes en democracia”, ha agregado.

Por ello, ha advertido que, “más allá de las reclamaciones independentistas, está en juego el pacto constitucional de 1978, el valor de la transición democrática, la continuidad de la historia de España que hizo de la Constitución un terreno firme de reencuentros entre los españoles”.