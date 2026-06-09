Cuándo salen las notas de la PAU 2026: horario y cómo ver los resultados

La Selectividad 2026 ya ha terminado para prácticamente la mayoría de estudiantes en España, aunque no todos han seguido el mismo calendario. Mientras en muchas comunidades los exámenes se han concentrado entre el 2 y el 4 de junio, en otras como Madrid, las pruebas empezaron el 1 de junio, mientras que Castilla-La Mancha o Cataluña son la que más lo retrasan ya que comienza más tarde, el 8 y 9 de junio respectivamente, lo que provoca que también se retrase algo que es esencial, saber cuáles son las notas que se sacan en Selectividad.

Y es que a los nervios que de por sí se tienen durante la celebración de los exámenes, luego llega el tener que esperar para saber las notas que hemos logrado en la Selectividad, algo que marcará sin duda el futuro de nuestra vida universitaria tanto si nos da para entrar en la carrera deseada, como si ocurre todo lo contrario. Pero aunque la duda sobre las notas es general, lo cierto es que la respuesta no es igual para todos. Cada comunidad autónoma tiene su propio calendario y eso hace que los resultados no se publiquen el mismo día en toda España. Tampoco hay una hora única, así que conviene tener claro tanto el día como el procedimiento para no perderse.

A qué hora salen las notas de la Selectividad 2026

Todo depende de las fechas de la Selectividad. De este modo habrá Comunidades (la mayoría) que en apenas cuatro o cinco días ya tendrán las notas, mientras que aquellas que empiezan más tarde, es evidente que colgarán las notas días más tarde. De todos modos, y para que vayas a lo seguro este es el resumen de fechas anunciadas para la publicación de las notas de la Selectividad 2026 en función de cada comunidad autónoma:

Aragón : 10 de junio

: 10 de junio Baleares : 10 de junio

: 10 de junio Castilla y León : 10 de junio

: 10 de junio Murcia: 10 de junio

10 de junio Navarra : 10 de junio

: 10 de junio Euskadi: 10 de junio

10 de junio Andalucía: 11 de junio

11 de junio Galicia: 11 de junio

11 de junio Madrid : 11 de junio

: 11 de junio Asturias: 12 de junio

12 de junio Canarias : 12 de junio

: 12 de junio Cantabria : 12 de junio

: 12 de junio Castilla-La Mancha : 12 de junio

: 12 de junio Comunidad Valenciana: 12 o 13 de junio, dependiendo de la universidad

12 o 13 de junio, dependiendo de la universidad Extremadura : 12 o 13 de junio

: 12 o 13 de junio La Rioja : 16 de junio

: 16 de junio Cataluña: 23 de junio

Y en cuanto a la hora, no existe una sola respuesta ya que cada universidad o distrito universitario decide cuándo publicar las calificaciones. De todos modos, en la mayoría de los casos, se hace durante la mañana o a primera hora de la tarde, aunque también puede haber retrasos o publicaciones progresivas. Por eso, lo normal es que los estudiantes entren varias veces a lo largo del día hasta que las notas aparecen. No siempre salen a una hora exacta, y eso genera bastante incertidumbre en esas primeras horas.

Cómo consultar tus notas y dónde ver resultados de la Selectividad

Una vez que llega el momento, consultar las notas es relativamente sencillo, aunque conviene tenerlo claro para no perder tiempo. Las calificaciones se publican en los portales oficiales de cada comunidad autónoma o en las plataformas de las universidades públicas. No existe una web única para toda España, así que cada estudiante debe acceder a la que le corresponde según donde haya realizado la prueba.

Para entrar, es necesario identificarse con el usuario y la contraseña que se entregaron durante la matrícula de la Selectividad. Sin esos datos, no es posible acceder, así que es recomendable revisarlos con antelación. Dentro de la plataforma, la información suele aparecer bastante detallada. Se puede consultar la nota de cada examen, la media de la fase general y, en muchos casos, la nota de acceso ya calculada. También es habitual que se permita descargar un certificado provisional, útil para algunos trámites iniciales.

Además, desde ese mismo espacio se pueden gestionar las reclamaciones. Si un estudiante no está conforme con alguna calificación, puede solicitar una revisión en los días posteriores. El plazo suele ser corto, normalmente entre dos y tres días, por lo que conviene estar pendiente.

También existe la posibilidad de acudir a la convocatoria extraordinaria. Para quienes no hayan aprobado o quieran mejorar su resultado, habrá una segunda oportunidad en la mayoría de comunidades entre el 30 de junio y el 2 de julio.

Cómo se calcula la nota de acceso a la universidad

Más allá de ver las notas, otra de las dudas más habituales es cómo se calcula la nota final que realmente cuenta para acceder a la universidad. La nota de acceso se obtiene combinando un 60 por ciento de la media de Bachillerato con un 40 por ciento de la fase general de la PAU. Con esta fórmula se puede alcanzar un máximo de 10 puntos.

A partir de ahí entra en juego la fase voluntaria, que permite subir la nota. Los estudiantes pueden examinarse de asignaturas adicionales y, en función de la ponderación que establezca cada universidad, sumar hasta cuatro puntos extra. De esta forma, la nota máxima puede llegar a 14.

Una vez que las calificaciones son definitivas, comienza la fase de preinscripción universitaria. Aquí es donde los estudiantes deben ordenar las carreras que quieren cursar y esperar a las adjudicaciones de plazas.