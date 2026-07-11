Cómo se escribe vecinos o vesinos

En el caso de las palabras vecinos o vesinos podemos tener una duda sobre la forma de escribirse. Ambas se pueden pronunciar igual, pero solo una será la correcta, la otra formará parte de un grave error a la hora de escribir. Para evitar cometer este tipo de errores nada mejor que conocer a fondo cada palabra y evitar de esta manera que se produzcan equivocaciones. Toma nota de la palabra vecinos, descubre de dónde viene y empieza a utilizarla de la forma más adecuada, solo así evitarás cometer una falta de ortografía al escribir. La respuesta es sencilla: la forma correcta es vecinos, con c.

El concepto

La palabra vecinos se usa para referirse a personas que viven unas cerca de otras.

Su plural es vecinos. Por ejemplo, podemos decir: «Los vecinos del edificio organizaron una reunión» o «Mis vecinos se mudaron la semana pasada». En ambos casos, la palabra se escribe con c y mantiene esa letra tanto en singular como en plural.

La confusión entre vecinos y vesinos tiene una explicación bastante lógica. El seseo ocurre en zonas de España y del mundo, confundiendo la c y la s. Así, palabras como cena, cine o vecino pueden pronunciarse con un sonido similar al de la s.

Esa coincidencia en la pronunciación no cambia la escritura. Una persona puede decir vecino con un sonido parecido a «vesino» y estar pronunciando la palabra correctamente según su variedad del español. El problema aparece únicamente cuando esa pronunciación se traslada al texto y se escribe con s. Es un error comprensible, pero sigue siendo una falta ortográfica.

Origen del término

La palabra tiene una historia antigua. Vecino procede del latín vicinus, un término relacionado con la idea de cercanía. Su significado original hacía referencia a aquello o a aquella persona que estaba próxima. Con el paso del tiempo, el español mantuvo esa noción. Por ello hablamos de vecinos como personas que viven cerca.

Algunos trucos

Para recordar cómo se escribe vecinos, puede ser útil prestar atención a otras palabras de la misma familia. Tenemos vecino, vecina, vecindad y vecinal. Todas conservan la c en su raíz. Pensar en vecindad suele ser una buena referencia porque, en esta palabra, resulta más fácil visualizar la grafía correcta. Si vecindad se escribe con c, también escribiremos vecino y vecinos de la misma manera.

Conviene fijarse también en la diferencia entre vecino y habitante. No siempre son palabras intercambiables. Un habitante es una persona que vive en un lugar determinado. Un vecino, en cambio, suele expresar una relación de proximidad respecto a alguien o puede hacer referencia a una persona vinculada a una comunidad concreta.

Un uso frecuente

En la vida cotidiana, vecinos aparece en numerosos textos: avisos de comunidades, noticias locales, mensajes, correos y carteles. «Estimados vecinos», «reunión de vecinos» o «los vecinos han presentado una queja» son construcciones muy frecuentes. Precisamente por tratarse de una palabra habitual, merece la pena aprender su escritura y evitar una equivocación que puede repetirse con facilidad.

Un truco sencillo consiste en relacionar vecinos con vecindario. Ambas palabras comienzan por veci-. Si recordamos cómo se escribe vecindario, será más difícil colocar una s en vecinos. Este tipo de asociaciones resulta más práctico que memorizar una regla aislada, especialmente cuando la duda nace de la pronunciación.

Más ejemplos prácticos de que se escribe vecinos

Para poder entender mejor esta palabra debemos entender este sustantivo. Toma nota de su definición y empieza a escribir correctamente, mira la forma de estos ejemplos y cómo se usa vecinos en una frase.

Que habita con otros en un mismo pueblo, barrio o casa, en vivienda independiente. Mi vecino es uno de mis mejores amigos desde que llegó al barrio.

Que tiene casa y hogar en un pueblo, y contribuye a las cargas o repartimientos, aunque actualmente no viva en él. Todos los vecinos del pueblo hemos hecho una recogida de firmas.

Que ha ganado los derechos propios de la vecindad en un pueblo por haber habitado en él durante el tiempo determinado por la ley. Era vecino de Lleida hasta que se mudó a Barcelona.

Cercano, próximo o inmediato en cualquier línea. El pueblo vecino tiene una carretera secundaria más cuidada.

Toma nota de cómo se escribe para no volver a equivocarte al escribir. Con estos ejemplos, sinónimos y definiciones, el éxito estará asegurado.