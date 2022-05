De todos los errores comunes de cometer en el español, la confusión de uso de las letras C y S es de los más comunes. Antes de las vocales E I la consonante del fonema s se puede escribir tanto con S como con C, lo que causa la confusión. Sin embargo, la forma correcta de escritura es receta. La palabra resetas no tiene ningún significado en la lengua española.

Receta viene del latín recepta, que significa lo que se escribe. Se le llama así al listado e instrucciones de uso de elementos tanto en cocina como en prescripciones médicas. Este tipo de dobles pronunciaciones es común en algunas zonas determinadas de España, como es el caso de Andalucía, donde es bastante común la pronunciación de la s en lugar de la c.

El fenómeno del seseo

La confusión en la escritura de la palabra receta es más común en los países de América Latina de habla hispana. Aunque también podemos ver esta situación en algunas zonas del sur de España y las Islas Canarias.

A la situación de reemplazar erróneamente la letra C y Z antes de las vocales E e I por la S se le llama seseo. Esto puede suceder tanto en la escritura como para la pronunciación de las palabras.

Afortunadamente este problema solo se puede dar en determinadas circunstancias. Cuando la letra C va antes del resto de las vocales A, O y U su sonido es diferente y la confusión es improbable.

La fonética es súmamente similar

Los sonidos de las letras C, S e incluso Z se vuelven homófonas cuando se da el fenómeno del seseo. Esto significa que no se puede diferenciar las letras por medio del sonido. No hay una explicación técnica para justificar que la palabra receta se escriba con C.

Por lo tanto, la única forma de corregir está confusión es aprender de memoria la forma correcta de escribir la palabra. Gracias a que la palabra reseta no tiene significado en la lengua española, parece una confusión simple de resolver.

Realmente y para concluir, no debe existir ninguna duda sobre la diferencia al escribir recetas, o su posible forma resetas. Solo hay una forma admitida, como correcta, por el diccionario de la Real Academia Española de la lengua, y es recetas. La palabra resetas no existe.

Ahora ya sabes cómo se escribe la palabra receta ¿Qué otras confusiones de escritura y sonido conoces?